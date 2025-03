Έξαλλοι οι οπαδοί της Γιουβέντους: «Βαρεθήκαμε τις μαλ@@@ες»

Ακόμα κι αν η Γιουβέντους έχει τη δυνατότητα, ανάλογα με τα προσεχή αποτελέσματά της, να μπει στην 4άδα και να διορθώσει κάπως την κατάσταση, οι οπαδοί του κλαμπ έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου θέλουν να δουν μεγάλες αλλαγές.

Ο κόσμος της «Γηραιάς Κυρίας» διαμαρτυρήθηκε έντονα το βράδυ του Σαββάτου κατά πάντων, με πανό, συνθήματα και καπνογόνα έξω από το προπονητικό του κλαμπ.

«Διοίκηση απούσα, ντροπιαστικοί προπονητής και παίκτες. Βαρεθήκαμε τις μαλ@@@ες. Τα έχετε κάνει όλα θάλασσα. Η Γιούβε είμαστε εμείς» έγραφαν τα πανό που ύψωσαν οι οπαδοί.

Protest by the Curva Sud groups against the management:



"Absent management, embarrassing coach and players... You've messed everything up!!!"



"JUVE IS US"



