«Λογικό όταν παίζεις με 12» - «Πήγαινε κλάψε σπίτι σου»

Κόντρα μεταξύ με αφορμή το χθεσινό ντέρμπι στην Αγγλία μεταξύ της Τότεναμ με τη Λίβερπουλ.

Μετά τη νίκη 2-1 των Σπερς o Ρομέρο ανέβασε μια πανηγυρική φωτογραφία από το παιχνίδι προκαλώντας την αντίδραση του άσου της Λίβερπουλ, Αλέξις ΜακΑλιστερ. Αυτός απάντησε στο ποστάρισμά του συμπατριώτη του… «Λογικό όταν παίζεις με 12», σχολιάζοντας τη διαιτησία στο παιχνίδι από την οποία οι Ρεντς έχουν πολλά παράπονα.

Ο διαξιφισμός δεν σταμάτησε εκεί καθώς ο Ρομέρο απάντησε στον συμπατριώτη του… «Πήγαινε τώρα σπίτι σου να κλάψεις».

