Φέργκιουσον και Βενγκέρ έχουν βρεθεί στο 13,5% των αγώνων της Premier League!

Ένα εντυπωσιακό στατιστικό έρχεται να επιβεβαιώσει την επιβλητική παρουσία που είχαν στην Premier League οι Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Αρσέν Βενγκέρ.

Μετά την εισαγωγή τους στο Hall of Fame του αγγλικού ποδοσφαίρου, το οποίο αποτελεί την ύψιστη τιμή, οι δύο προπονητές-σύμβολα έχουν βρεθεί στον πάγκο των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ αντίστοιχα, στο 13,5% των αναμετρήσεων που έχουν παιχθεί στην κορυφαία κατηγορία, μετρώντας 1604 αγώνες από τους 11916, που έχουν διεξαχθεί συνολικά!

Υπενθυμίζεται ότι ο Σκωτσέζος τεχνικός κέρδισε 13 φορές το αγγλικό πρωτάθλημα με τους «κόκκινους διάβολους», φέρνοντας τους στην πρώτη θέση των κατακτήσεων, πάνω από τη μεγάλη αντίπαλο Λίβερπουλ, ενώ ο Αλσατός προπονητής έχει ένα σπουδαίο επίτευγμα, καθώς είναι ο μοναδικός με αήττητο πρωτάθλημα (τη σεζόν 2003/04), αλλά προπονούσε και την μοναδική ομάδα που έχει σκοράρει σε όλα της τα παιχνίδια σε μία σεζόν (2001/02).

13.5% - There have been 11,916 games played in the Premier League, with 1,604 of them featuring either Arsène Wenger or Sir Alex Ferguson (13.5%). Eternal. #PLHallofFame pic.twitter.com/LyEJ22mZtj