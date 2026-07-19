Αλμέιδα: «Γι’ αυτό παίρνω τον Πινέδα όπου πάω-Τον περιμένω με ανοιχτές αγκάλες»

Ευτυχής που θα συνεργαστεί και πάλι με τον Ορμπελίν Πινέδα δήλωσε ο Ματίας Αλμέιδα μετά τη νίκη της Μοντερέι επί της Σάντος Λαγκούνα (3-2) τα ξημερώματα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος Απερτούρα του Μεξικού, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής από την ΑΕΚ.

«Είμαι χαρούμενος που ο σύλλογος απέκτησε τον Ορμπελίν. Είναι ένας παίκτης-νικητής, όπου κι αν έχει πάει έχει κατακτήσει τίτλους και αυτό λέει πολλά για έναν ποδοσφαιριστή. Παραμένει ένας ταπεινός νέος άνθρωπος, η φήμη δεν τον έχει αλλάξει και γι’ αυτό τον επιλέγω πάντα όπου κι αν προπονώ», τόνισε ο Αργεντινός τεχνικός.

«Ο Ορμπελίν βρίσκεται σε ένα σημαντικό σημείο της ζωής του και, εκτός αυτού, είναι Μεξικανός. Ευχαριστώ τη διοίκηση που τον έφερε, είμαι χαρούμενος επειδή ενισχύουμε την ομάδα με έναν παίκτη που είναι πολύ καλός στη θέση του. Μπορεί να αγωνιστεί ως επιθετικός μέσος, ακραίος αμυντικός, επιθετικός, πλέι μέικερ ή αμυντικός μέσος. Είναι ο Ορμπελίν Πινέδα. Τον ξέρω από τα 19 του. Ξέρω τι θα προσφέρει και ξέρω τι προσφέρω εγώ στην ομάδα. Του εύχομαι τα καλύτερα και τον περιμένω με ανοιχτές αγκάλες. Ξέρει ότι τον εκτιμώ ως άνθρωπο και ως παίκτη», πρόσθεσε.

Πάντως ξεκαθάρισε πως κανένας, ούτε καν ο 30χρονος άσος, δεν έχει εξασφαλισμένη θέση βασικού. «Δεν εγγυώμαι ποτέ σε έναν παίκτη μια θέση βασικού. Το ξέρει αυτό, επειδή υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα σε αυτό που θέλω από έναν παίκτη και σε αυτό που πραγματικά βλέπω».

sport-fm.gr