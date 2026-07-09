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Στον Παναγιώτη Γιανναρά το... πηδάλιο της Εθνικής Ανδρών στο μπάσκετ

ΓΗΠΕΔΟ

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Στον Παναγιώτη Γιανναρά το... πηδάλιο της Εθνικής Ανδρών στο μπάσκετ

Αναλαμβάνει γνώριμο πόστο αφού υπηρέτησε ξανά τo αντιπροσωπευτικό συγκρότημα την περίοδο 2013-2017.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Παναγιώτη Γιανναρά, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Ομοσπονδιακού προπονητή στην Εθνική Ανδρών.

Ο νέος τεχνικός θα βρίσκεται στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στους προσεχείς αγώνες για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2029, με τον πρώτο εντός έδρας αγώνα της Κύπρου να είναι προγραμματισμένος για τις 27 Αυγούστου απέναντι στην Αυστρία, στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.

Στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής Ανδρών, ως συνεργάτες του κ. Γιανναρά, θα βρίσκονται οι Μιχάλης Ματσεντίδης, Νίκος Λαμπρίας και Δημήτρης Αριστοτέλους.

Ο Παναγιώτης Γιανναράς υπηρέτησε ξανά την Εθνική Ανδρών ως προπονητής την περίοδο 2013-2017, διάστημα κατά το οποίο η Κύπρος κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, το 2013 και το 2017.

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