Συμφώνησε προφορικά με τον Μάλο Γκούστο η Σίτι

Η Τσέλσι κατάφερε να πάρει μέσα από τα χέρια της Ιντερ τον Μάρκο Παλέστρα. Ο 21χρονος Ιταλός μπακ εντυπωσίασε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Κάλιαρι, στην οποία αγωνίστηκε με τη μορφή του δανεισμού από την Αταλάντα, έχοντας ένα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 37 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις, και συμφώνησε να παίξει στην ομάδα του Λονδίνου σε πενταετές συμβόλαιο, μολονότι είχε πρόταση από την Ιντερ.

Η απόκτηση του Παλέστρα ανοίγει την πόρτα της αποχώρησης στον Μάλο Γκούστο από το «Στάμφορντ Μπριτζ». Ο 23χρονος Γάλλος διεθνής δεξιός μπακ θέλει να συνεργαστεί ξανά με τον Εντσο Μαρέσκα, ο οποίος είναι ο αντικαταστάτης του Πεπ Γκουαρντιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας ήδη συμφωνήσει προφορικά με τους «πολίτες» σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, όπως σχετικά αναφέρει η γαλλική ιστοσελίδα «Foot Mercato», με την Τσέλσι όμως να ζητά 70 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τα δικαιώματα του.