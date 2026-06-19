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Δύο… πρώην του ΠΑΟΚ και ο Ζόρζε Ζεσούς υποψήφιοι για τον πάγκο της Πορτογαλίας!

ΓΗΠΕΔΟ

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Δύο… πρώην του ΠΑΟΚ και ο Ζόρζε Ζεσούς υποψήφιοι για τον πάγκο της Πορτογαλίας!

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Πορτογαλίας μετά το τέλος του Μουντιάλ, με την ομοσπονδία της χώρας να εξετάζει τρεις προπονητές για τη διάδοχη κατάσταση.

Τις τελευταίες του εβδομάδες στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας φαίνεται πως διανύει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, με τον Ισπανό προπονητή να αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Μπεν Τζέικομπς, η ομοσπονδία της Ιβηρικής χώρας έχει ήδη ξεκινήσει να εξετάζει την επόμενη ημέρα, αναζητώντας τον άνθρωπο που θα οδηγήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στη νέα εποχή, μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τρεις είναι οι περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμής, με τις δύο εξ αυτών να έχουν άμεση σύνδεση με τον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, στη λίστα βρίσκεται το όνομα του πρώην τεχνικού του «δικεφάλου του βορρά», Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στη Βραζιλία με την Παλμέιρας, αλλά και εκείνο του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, που φόρεσε τη φανέλα των Θεσσαλονικέων τη διετία 2008-10.

Παράλληλα, στα «ραντάρ» της πορτογαλικής ομοσπονδίας βρίσκεται και ο έμπειρος Ζόρζε Ζεσούς, με τον 71χρονο προπονητή να αποτελεί επίσης μία από τις σοβαρές επιλογές για τον πάγκο της εθνικής ομάδας.

Πηγή: sport-fm.gr

 

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