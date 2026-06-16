Νέος προπονητής της Κρίσταλ Πάλας ο Πιέρ Σαζ
ΓΗΠΕΔΟ
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Ανακοινώθηκε η πρόσληψή του
Την πρόσληψη του Πιέρ Σαζ ανακοίνωσε η Κρίσταλ Πάλας. Ο 46χρονος Γάλλος προπονητής, που οδήγησε τη Λανς στις 22 Μαΐου στην κατάκτηση του Κυπέλλου, αντικαθιστά τον Όλιβερ Γκλάσνερ.
Η ομάδα του Νοτίου Λονδίνου μπαίνει σε μια πολύ απαιτητική σεζόν, καθώς θα συμμετάσχει στο Europa League.
Pierre is Palace 🦅— Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 15, 2026
We are delighted to confirm the appointment of Pierre Sage as Manager.