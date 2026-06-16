Νέος προπονητής της Κρίσταλ Πάλας ο Πιέρ Σαζ

Την πρόσληψη του Πιέρ Σαζ ανακοίνωσε η Κρίσταλ Πάλας. Ο 46χρονος Γάλλος προπονητής, που οδήγησε τη Λανς στις 22 Μαΐου στην κατάκτηση του Κυπέλλου, αντικαθιστά τον Όλιβερ Γκλάσνερ.

Η ομάδα του Νοτίου Λονδίνου μπαίνει σε μια πολύ απαιτητική σεζόν, καθώς θα συμμετάσχει στο Europa League.