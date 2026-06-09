Παρουσιάζεται την Τετάρτη ο Μουρίνιο από την Ρεάλ

Για αύριο (10/06) το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί να γίνει η επίσημη παρουσίαση του Ζοζέ Μουρίνιο από πλευράς Ρεάλ Μαδρίτης, παρόντος και του Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε… τάξει τον Ζοζέ Μουρίνιο, ως τον επόμενο προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, σε περίπτωση επανεκλογής του στον προεδρικό θώκο.

Άλλωστε, ήταν κοινό μυστικό πως ο 63χρονος προπονητής «έτρεχε» εδώ και καιρό τον αγωνιστικό σχεδιασμό της «λευκής βασίλισσας» για την επόμενη σεζόν, περιμένοντας μόνο την τυπική πρόσληψη του.

Μετά την επανεκλογή του Πέρεθ στην προεδρία της Ρεάλ, λοιπόν, η διοίκηση της ισπανικής ομάδας έχει προγραμματίσει να παρουσιάσει τον Μουρίνιο αύριο (10/06) το μεσημέρι στα ΜΜΕ, υπό το βλέμμα και του «ισχυρού άνδρα» της.

Θυμίζουμε ότι ο Πορτογάλος τεχνικός ήταν στον πάγκο της Ρεάλ το διάστημα 2010-13, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα (2011-12), ένα Κύπελλο (2010-11) και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας (2012).

sport-fm.gr