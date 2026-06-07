Exit Poll από AS: «Ασφαλές προβάδισμα Πέρεθ για την προεδρία στη Ρεάλ»

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ αναμένεται να επανεκλεγεί στην προεδρία της Ρεάλ.

Οι κάλπες κλείνουν στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) και σύμφωνα με το exit poll της AS, ο 79χρονος άνδρας εκτιμάται πως θα διατηρήσει τη θέση του με ένα ποσοστό 61%, ενώ ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο 37χρονος που διεκδικεί την προεδρία, να παίρνει το υπόλοιπο 39%.

Τα περιθώρια λάθους είναι πάντα υπαρκτά και μπορούν να μεγαλώσουν, καθώς δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση για όσους δώσουν επιστολή ψήφο, χωρίς δηλαδή να προσέλθουν στον «φυσικό» χώρο της ψηφοφορίας.

Συνολικά 75.219 άνθρωποι, όλοι τους μέλη του συλλόγου, έχουν δικαίωμα ψήφου, ωστόσο το ποσοστό συμμετοχής παραδοσιακά δεν είναι πολύ μεγάλο. Η μεγαλύτερη συμμετοχή ήταν οι 33.116 το 2000, ενώ φέτος, μέχρι τις 14:00, είχαν ψηφίσει 12.651 μέλη, μόλις το 16,82% του εκλογικού σώματος.