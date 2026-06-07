Kicker: «Αγγλικό ενδιαφέρον για Γιαννούλη»

Για αγγλικό ενδιαφέρον για τον Δημήτρη Γιαννούλη γίνεται λόγος στο «Kicker».

Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν για το μέλλον του 30χρονου αριστερού μπακ, με το όνομά του να έχει παίξει έντονα για τον ΠΑΟΚ, ενώ έχει ακουστεί και για τον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής άσος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 με την Άουγκσμπουργκ και δείχνει διάθεση να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα από τη Γερμανία προκύπτει πλέον ενδιαφέρον από την Αγγλία, δίχως να κατονομάζεται ποιο κλαμπ θέλει να εντάξει στο δυναμικό του τον άλλοτε παίκτη –μεταξύ άλλων- των ΠΑΟΚ, Βέροιας, Ατρομήτου και Ανόρθωσης.

Τη σεζόν 2025-26 ο Γιαννούλης έκανε 29 συμμετοχές με δύο γκολ και πέντε ασίστ με τη γερμανική ομάδα.

sport-fm.gr