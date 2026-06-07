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Ημέρα κρίσης στη Ρεάλ: Πέρεθ ή Ρικέλμε ο νέος πρόεδρος;

ΓΗΠΕΔΟ

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Ημέρα κρίσης στη Ρεάλ: Πέρεθ ή Ρικέλμε ο νέος πρόεδρος;

Άνοιξαν στις 10:00 το πρωί ώρα Ελλάδας οι κάλπες για τις εκλογές προέδρου στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τα περίπου 70.000 μέλη του κλαμπ να έχουν δικαίωμα ψήφου. Φλορεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε διεκδικούν τη θέση ως το 2030 και λίγο μετά τις 21:00, όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Τα προγνωστικά δείχνουν πως ο νυν πρόεδρος, Πέρεθ, έχει ένα προβάδισμα, ωστόσο για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, όταν ο Ραμόν Καλδερόν είχε νικήσει τον Φλορεντίνο, υπάρχει πραγματική μάχη.

Ο 79χρονος Πέρεθ έχει… τάξει την πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο, έχοντας ήδη συμφωνήσει με την Μπενφίκα στην καταβολή 15 εκατ. ευρώ για να σπάσει το συμβόλαιό του, ενώ υποστηρίζει πως έχει ήδη κλείσει τους Ντένζελ Ντούμφρις από την Ίντερ και Ιμπραχίμα Κονατέ από τη Λίβερπουλ, αλλά και πως έχει προσφέρει 150 εκατ. ευρώ για έναν μεγάλο σταρ, που αν τον φέρει θα γίνει η ακριβότερη αγορά στην ιστορία της «βασίλισσας».

Ο 37χρονος Ρικέλμε έχει υποσχεθεί μεταξύ άλλων την απόκτηση των Ρόδρι και Έρλινγκ Χάαλαντ, αλλά και πως θα προσπαθήσει να πείσει τον Γιούργκεν Κλοπ να επιστρέψει στους πάγκους. Παράλληλα, έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ραούλ για να γίνει αθλητικός διευθυντής, με τον Φερνάντο Ιέρο για υπεύθυνο των ακαδημιών, με τον Ίκερ Κασίγιας για εκπρόσωπο της ομάδας στο εξωτερικό, αλλά και με τον Βιθέντε Ντελ Μπόσκε σε ρόλο συμβούλου.

Ο πρόεδρος που θα εκλεγεί θα έχει μια σειρά από προκλήσεις, καθώς η Ρεάλ στο ποδόσφαιρο έμεινε για δεύτερη σερί σεζόν χωρίς τίτλο, ενώ και στο μπάσκετ φέτος δεν μπόρεσε να κατακτήσει κάποια κούπα, με το μέλλον του Σέρτζιο Σκαριόλο στον αέρα.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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