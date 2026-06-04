Άκαρπη η πρώτη προσπάθεια της Σίτι για τον Έλιοτ Άντερσον

Η Σίτι εισέπραξε την πρώτη άρνηση από τη Φόρεστ για τον Έλιοτ Άντερσον, αλλά δεν θα το βάλει κάτω μέχρι να πετύχει τον στόχο της και να πάρει τον Άγγλο χαφ!

Η Μάντσεστερ Σίτι αποφάσισε να κάνει μια πρώτη επίσημη κρούση στη Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Έλιοτ Άντερσον, αλλά εισέπραξε αρνητική απάντηση.

Οι «πολίτες», τώρα που ο παίκτης είναι στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για το Μουντιάλ, θέλουν να προλάβουν τον ανταγωνισμό, αλλά και όσους «μνηστήρες» θα προκύψουν ανάλογα και με τις εμφανίσεις του διεθνή χαφ στη διοργάνωση του καλοκαιριού.

Τα αγγλικά media αναφέρουν πως η Φόρεστ απέκρουσε την πρώτη προσπάθεια που έκανε το κλαμπ του Μάντσεστερ, αλλά η υπόθεση έχει ακόμα πολύ δρόμο, αφού η Σίτι έχει και τον παίκτη «σύμμαχό» της για να γίνει η μεταγραφή.

sport-fm.gr