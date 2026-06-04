Ρεάλ για Καλαφιόρι!

Η Άρσεναλ θέλει να κρατήσει ακέραια την άμυνά της το καλοκαίρι και να μην προβεί σε πωλήσεις, αλλά πόσο εύκολο είναι αυτό όταν εμφανίζεται η Ρεάλ Μαδρίτης; Από το πουθενά, ο Fabrizio Romano κάνει λόγο για ενδιαφέρον της «Βασίλισσας» για τον Ρικάρντο Καλαφιόρι!

Πριν από μερικά χρόνια, όταν ο Ζοσέ Μουρίνιο ήταν ακόμη στη Ρόμα, ο Ρικάρντο Καλαφιόρι δεν είχε καταφέρει να τον πείσει και να του αποδείξει την αξία του, με αποτέλεσμα να μη συνυπάρξουν ποτέ.

Πλέον, ο Πορτογάλος είναι προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ιταλός μπακ ένας Πρωταθλητής Αγγλίας, με μεγάλη συνεισφορά, στην εκπληκτική σεζόν της Άρσεναλ.

Και από το πουθενά, δημοσίευμα του Fabrizio Romano, που αναδημοσιεύεται από όλα τα ισπανικά Μέσα διαταράσσει την ηρεμία της Άρσεναλ!

Διότι, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, ο Ιταλός απασχολεί τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη «Βασίλισσα» να επικοινωνεί με τους εκπροσώπους του και να εκφράζει το ενδιαφέρον της.

Όπως, φυσικά, έχουμε πει πολλάκις, η Άρσεναλ δεν θα ήθελε να χάσει κανέναν από το ρόστερ της ομάδας που πήρε τον τίτλο ως προς την ανασταλτική λειτουργία, γεγονός που καθιστά δύσκολη υπόθεση το deal.

england365.gr