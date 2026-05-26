Σκέφτεται να κρεμάσει παπούτσια ο Σίλβα - Επιμένει η Μίλαν

Ο Τιάγκο Σίλβα σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά την αποχώρησή του από την Πόρτο.

Παρότι ο πολύπειρος Βραζιλιάνος στόπερ έχει δηλώσει πως ίσως μην αγωνιστεί ξανά, η Μίλαν παρακολουθεί στενά την υπόθεση και ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει αν αποφασίσει να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Την ίδια στιγμή, η Τσέλσι θέλει να τον επαναφέρει στο σύλλογο, αυτή τη φορά σε προπονητικό πόστο στις ακαδημίες, όπου αγωνίζονται ήδη οι γιοι του.

Ο Τιάγκο Σίλβα παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές μορφές των τελευταίων ετών και οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται καθοριστικές για το μέλλον του.

