Πρόταση μαμούθ για την εξαγορά της Νάπολι!

Το Athletic αποκαλύπτει ότι το αμερικανικό fund UGP κατέθεσε πρόταση δύο δισεκατομμυρίων ευρώ για να αγοράσει τους παρτονοπέι από τον Αουρέλιο ντε Λαουρέντις!

Μία είδηση που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο ιταλικό ποδόσφαιρο αποκαλύπτει το Athletic, που γράφει για τεράστια πρόταση ύψους 2 δις ευρώ για την εξαγορά της Νάπολι!

Το αμερικανικό fund UGP εδώ και έξι μήνες βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Αουρέλιο ντε Λαουρέντις για την εξαγορά της ομάδας, σε ένα μακρόπνοο αθλητικό πρότζεκτ που ξεπερνά το ποδόσφαιρο.

Κι αυτό γιατί η UGP τον περασμένο Μάιο απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο της ομάδας μπάσκετ της πόλης και σκοπεύει να καταθέσει αίτηση αδειοδότησης για να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό ΝΒΑ, όταν αυτό ξεκινήσει.

Προς το παρόν, ο Αουρέλιο ντε Λαουρέντις, ο οποίος έχει τα ηνία της ομάδας από το 2004 δεν φαίνεται να θέλει να πουλήσει, ωστόσο οι πιέσεις είναι πολύ έντονες, αφού η UGP θέλει να αποκτήσει και το στάδιο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και να το εκσυγχρονίσει, αλλά φυσικά και να δώσει πολλά χρήματα για μεταγραφές.

