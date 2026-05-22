Οδεύει προς Πάφο ο Κυριακίδης

Εξέλιξη φαίνεται να σημειώνεται με τον Χαράλαμπο Κυριακίδη, ο οποίος είναι εκτός αποστολής του σημερινού ντέρμπι της Ομόνοιας με τον Απόλλωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επαφές του 27χρονου γκολκίπερ και της διοίκησης των πρασίνων για ανανέωση της συνεργασίας τους φαίνεται να οδεύουν προς ναυάγιο.

Την ίδια ώρα η Πάφος FC είναι σε ανοικτή επικοινωνία με τον Κυριακίδη, με τις επαφές των δύο πλευρών να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Εξελίξεις γύρω από το θέμα αναμένονται πολύ σύντομα.