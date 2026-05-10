ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σοκ στη Γαλλία: Άγριος ξυλοδαρμός 9χρονου παίκτη σε παιδικό τουρνουά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σοκ στη Γαλλία: Άγριος ξυλοδαρμός 9χρονου παίκτη σε παιδικό τουρνουά

Μετά τη λήξη του τελικού U11, πέντε ανήλικοι ποδοσφαιριστές ξυλοκόπησαν άγρια 9χρονο αντίπαλό τους, αφήνοντάς τον τραυματισμένο στο έδαφος.

Σοκ και έντονη αγανάκτηση έχει προκαλέσει στη Γαλλία η επίθεση που δέχθηκε ένας 9χρονος ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια παιδικού τουρνουά U11 στη Βεντάν-λε-Βιέιγ.

Σύμφωνα με πληροφορίες των εφημερίδων Voix du Nord και Parisien, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, αμέσως μετά τον τελικό της διοργάνωσης, τον οποίο κέρδισε η ομάδα του Πα-ντε-Καλαί με σκορ 2-0.

Το θύμα, ο μικρός Ματεό, ποδοσφαιριστής της Οσί-λε-Μιν, δέχθηκε σφοδρή επίθεση με χτυπήματα στο στήθος και στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση επέμβαση των διασωστών. Οι πυροσβέστες τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Λανς για ιατρική περίθαλψη. Ο πρόεδρος του συλλόγου του, Ζουλιέν Μπορί, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μετά τη λήξη του αγώνα: «Με το τελευταίο σφύριγμα δημιουργήθηκε ένταση στο κέντρο του γηπέδου. Ο Ματεό σπρώχτηκε από έναν παίκτη της Κρεΐγ και ανταπέδωσε. Τότε, ένας δεύτερος παίκτης τον έριξε και, μόλις έπεσε στο έδαφος, πέντε ποδοσφαιριστές τον χτυπούσαν με κλωτσιές στο στήθος και στο κεφάλι».

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για ακραία πράξη βίας σε διοργάνωση παιδικού ποδοσφαίρου. Ευτυχώς, ο μικρός ποδοσφαιριστής πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο χωρίς μόνιμες σωματικές βλάβες, ωστόσο το σοκ από την επίθεση παραμένει βαθύ τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη