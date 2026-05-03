ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρώτος τίτλος για την Τουν σε 128 χρόνια ιστορίας!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρώτος τίτλος για την Τουν σε 128 χρόνια ιστορίας!

Πέτυχε... θαύμα αφού πέρσι έπαιζε στη Β΄ Κατηγορία.

Επιστρέφοντας στην κορυφαία κατηγορία μετά από πενταετή απουσία, η Τουν, κατάφερε να κάνει πράξη κάτι που ούτε και η ίδια δεν περίμενε: Να στεφθεί πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στα 128 χρόνια της ιστορίας της!

Η Τουν έχει συγκεντρώσει 74 πόντους και εξασφάλισε τον τίτλο, μετά την ήττα της Σεντ Γκάλεν από την Σιόν με 3-0, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε.

Πλέον, η ομάδα, που πέρσι αγωνιζόταν στη β' κατηγορία, ετοιμάζεται και για την Ευρώπη, καθώς την επόμενη σεζόν θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, 20 χρόνια μετά την μοναδική προηγούμενη εμφάνισή της.

Η ιστορία της Τουν από την άνοδο στην κατάκτηση του τίτλου, έχει λίγα ανάλογα προηγούμενα, κυρίως τον θρίαμβο της Νότιγχαμ Φόρεστ το 1978 και την επιτυχία της Καϊζερσλάουτερν στην Bundesliga 20 χρόνια αργότερα. Ακόμα και εντός της Ελβετίας, κάτι τέτοιο είναι σχεδόν... ανήκουστο.

Το μόνο προηγούμενο παράδειγμα χρονολογείται από το 1952, όταν η Γκρασχόπερς ολοκλήρωσε ένα παρόμοιο κατόρθωμα, αν και είχε ήδη καθιερωθεί ως ο πιο επιτυχημένος σύλλογος της χώρας.

Η Τουν έφτασε στην κορυφαία κατηγορία για πρώτη φορά το 1954 και υποβιβάστηκε γρήγορα. Για δεκαετίες ταλαντευόταν στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία πριν επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία το 2001. Το μόνο προηγούμενο «φλερτ» της με την πρώτη θέση ήρθε όταν τερμάτισε δεύτερη πίσω από τη Βασιλεία το 2005, και την επόμενη σεζόν η Τουν έφτασε στη φάση των ομίλων του Champions League, όπου νίκησε τη Σπάρτα Πράγας και δυσκόλεψε την Άρσεναλ.

Ο 50χρονος νυν προπονητής Μάουρο Λουστρινέλι ήταν παίκτης της Τουν κατά τη διάρκεια αυτής της ευρωπαϊκής περιπέτειας. Η Τουν έχει φτάσει δύο φορές στον τελικό του Κυπέλλου Ελβετίας, αλλά δεν έχει κατακτήσει το τρόπαιο μέχρι τώρα.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη