Πρώτος τίτλος για την Τουν σε 128 χρόνια ιστορίας!

Επιστρέφοντας στην κορυφαία κατηγορία μετά από πενταετή απουσία, η Τουν, κατάφερε να κάνει πράξη κάτι που ούτε και η ίδια δεν περίμενε: Να στεφθεί πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στα 128 χρόνια της ιστορίας της!

Η Τουν έχει συγκεντρώσει 74 πόντους και εξασφάλισε τον τίτλο, μετά την ήττα της Σεντ Γκάλεν από την Σιόν με 3-0, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε.

Πλέον, η ομάδα, που πέρσι αγωνιζόταν στη β' κατηγορία, ετοιμάζεται και για την Ευρώπη, καθώς την επόμενη σεζόν θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, 20 χρόνια μετά την μοναδική προηγούμενη εμφάνισή της.

Η ιστορία της Τουν από την άνοδο στην κατάκτηση του τίτλου, έχει λίγα ανάλογα προηγούμενα, κυρίως τον θρίαμβο της Νότιγχαμ Φόρεστ το 1978 και την επιτυχία της Καϊζερσλάουτερν στην Bundesliga 20 χρόνια αργότερα. Ακόμα και εντός της Ελβετίας, κάτι τέτοιο είναι σχεδόν... ανήκουστο.

Το μόνο προηγούμενο παράδειγμα χρονολογείται από το 1952, όταν η Γκρασχόπερς ολοκλήρωσε ένα παρόμοιο κατόρθωμα, αν και είχε ήδη καθιερωθεί ως ο πιο επιτυχημένος σύλλογος της χώρας.

Η Τουν έφτασε στην κορυφαία κατηγορία για πρώτη φορά το 1954 και υποβιβάστηκε γρήγορα. Για δεκαετίες ταλαντευόταν στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία πριν επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία το 2001. Το μόνο προηγούμενο «φλερτ» της με την πρώτη θέση ήρθε όταν τερμάτισε δεύτερη πίσω από τη Βασιλεία το 2005, και την επόμενη σεζόν η Τουν έφτασε στη φάση των ομίλων του Champions League, όπου νίκησε τη Σπάρτα Πράγας και δυσκόλεψε την Άρσεναλ.

Ο 50χρονος νυν προπονητής Μάουρο Λουστρινέλι ήταν παίκτης της Τουν κατά τη διάρκεια αυτής της ευρωπαϊκής περιπέτειας. Η Τουν έχει φτάσει δύο φορές στον τελικό του Κυπέλλου Ελβετίας, αλλά δεν έχει κατακτήσει το τρόπαιο μέχρι τώρα.