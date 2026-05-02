H Άρσεναλ έκανε... αυτό που έπρεπε και βάζει πίεση στη Σίτι

Νίκες και πολλά γκολ χρειάζεται η Άρσεναλ για να ανακηρυχθεί πρωταθλήτρια στο απίστευτο θρίλερ που εκτυλίσσεται στην Premier League. Σήμερα τα πέτυχε και τα δύο στο 3-0 επί της Φούλαμ στο «Έμιρεϊτς» με δύο τέρματα του Γκιόκερες και ένα του Σάκα.

Έτσι, έχει σε 35 αγώνες 76 βαθμούς και +41 διαφορά τερμάτων, ενώ η Μάνστεστερ Σίτι με δύο ματς λιγότερα βρίσκεται στους 70 και στο +37, ενώ αύριο έχει δύσκολη αποστολή εναντίον της Έβερτον στο Λίβερπουλ.

Οδυνηρή ήττα της Γουέστ Χαμ στο μικρό ντέρμπι του Λονδίνου στην έδρα της Μπρέντφορντ με 3-0, με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Ντίνο Μαυροπάνο, που πέτυχε αυτογκόλ, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής στην Premier League. Μετά την ήττα αυτή τα «σφυριά» παραμένουν στο χείλος του γκρεμού και δύσκολα θ' αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Ο Ελληνας διεθνής στόπερ ήταν μοιραίος στο πρώτο ημίχρονο με την ομάδα του να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0. Συγκεκριμένα, στο 15ο λεπτό ο διεθνής αμυντικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ενώ λίγα λεπτά αργότερα (22′) βρήκε την αντίπαλη εστία, αλλά το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ήταν εκτεθειμένος σε θέση οφσάιντ.

Στο μεταξύ η Νιούκαστλ νίκησε στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» την Μπράιτον με 3-1 και ο Εντι Χάου πήρε βαθιά ανάσα, καθώς με κάθε άλλο αποτέλεσμα η διοίκηση πιθανότατα θα τού έδειχνε την πόρτα της εξόδου. Για τους «γλάρους» ο Μπάμπης Κωστούλας μπήκε ως αλλαγή στο 80ό λεπτό, παίρνοντας τη θέση του Μπαλέμπα.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League έχουν ως εξής:

Λιντς-Μπέρνλι 3-1

(8΄ Σταχ, 52΄ Οκαφόρ, 56΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 71΄ Τσαουνά)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0

(15' αυτ. Μαυροπάνος, 52' Τιάγκο, 83' Ντάμσγκααρντ)

Νιούκαστλ-Μπράιτον 3-1

(12' Οσούλα, 24' Μπερν, 90'+ Μπαρνς-61' Χίσελγουντ)

Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1

(54' Μπουένο-17' Μουκιέλε)

Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0

(9΄,45+4΄ Γκιόκερες, 40΄ Σάκα)

Κυριακή 03/05

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3/5

Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ 3/5

Άστον Βίλα-Τότεναμ 3/5

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 4/5

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 4/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)

Άρσεναλ 76 -35αγ. --Champions League--

Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ. --Champions League--

Μάντσεστερ Γ. 61

Λίβερπουλ 58

Άστον Βίλα 58

Μπρέντφορντ 51

Μπράιτον 50 -35αγ.

Μπόρνμουθ 49

Τσέλσι 48

Φούλαμ 48 -35αγ.

Έβερτον 47

Σάντερλαντ 47 -35αγ.

Νιούκαστλ 45 -35αγ.

Κρίσταλ Πάλας 43 -33αγ.

Λιντς 43 -35αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 39

Γουέστ Χαμ 36 -35αγ.

Τότεναμ 34

Μπέρνλι 20 -35αγ. --Υποβιβάστηκε--

Γουλβς 18 -35αγ. --Υποβιβάστηκε--