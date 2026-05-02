ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H Άρσεναλ έκανε... αυτό που έπρεπε και βάζει πίεση στη Σίτι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

H Άρσεναλ έκανε... αυτό που έπρεπε και βάζει πίεση στη Σίτι

Βρίσκει ξανά τα πατήματά της η ομάδα του Αρτέτα.

Νίκες και πολλά γκολ χρειάζεται η Άρσεναλ για να ανακηρυχθεί πρωταθλήτρια στο απίστευτο θρίλερ που εκτυλίσσεται στην Premier League. Σήμερα τα πέτυχε και τα δύο στο 3-0 επί της Φούλαμ στο «Έμιρεϊτς» με δύο τέρματα του Γκιόκερες και ένα του Σάκα.

Έτσι, έχει σε 35 αγώνες 76 βαθμούς και +41 διαφορά τερμάτων, ενώ η Μάνστεστερ Σίτι με δύο ματς λιγότερα βρίσκεται στους 70 και στο +37, ενώ αύριο έχει δύσκολη αποστολή εναντίον της Έβερτον στο Λίβερπουλ.

Οδυνηρή ήττα της Γουέστ Χαμ στο μικρό ντέρμπι του Λονδίνου στην έδρα της Μπρέντφορντ με 3-0, με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Ντίνο Μαυροπάνο, που πέτυχε αυτογκόλ, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής στην Premier League. Μετά την ήττα αυτή τα «σφυριά» παραμένουν στο χείλος του γκρεμού και δύσκολα θ' αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Ο Ελληνας διεθνής στόπερ ήταν μοιραίος στο πρώτο ημίχρονο με την ομάδα του να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0. Συγκεκριμένα, στο 15ο λεπτό ο διεθνής αμυντικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ενώ λίγα λεπτά αργότερα (22′) βρήκε την αντίπαλη εστία, αλλά το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ήταν εκτεθειμένος σε θέση οφσάιντ.

Στο μεταξύ η Νιούκαστλ νίκησε στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» την Μπράιτον με 3-1 και ο Εντι Χάου πήρε βαθιά ανάσα, καθώς με κάθε άλλο αποτέλεσμα η διοίκηση πιθανότατα θα τού έδειχνε την πόρτα της εξόδου. Για τους «γλάρους» ο Μπάμπης Κωστούλας μπήκε ως αλλαγή στο 80ό λεπτό, παίρνοντας τη θέση του Μπαλέμπα.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League έχουν ως εξής:

Λιντς-Μπέρνλι             3-1

(8΄ Σταχ, 52΄ Οκαφόρ, 56΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 71΄ Τσαουνά)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ    3-0

(15' αυτ. Μαυροπάνος, 52' Τιάγκο, 83' Ντάμσγκααρντ)

Νιούκαστλ-Μπράιτον        3-1

(12' Οσούλα, 24' Μπερν, 90'+ Μπαρνς-61' Χίσελγουντ)

Γουλβς-Σάντερλαντ         1-1

(54' Μπουένο-17' Μουκιέλε)

Άρσεναλ-Φούλαμ            3-0

(9΄,45+4΄ Γκιόκερες, 40΄ Σάκα)

Κυριακή 03/05

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας   3/5

Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ   3/5

Άστον Βίλα-Τότεναμ        3/5

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ    4/5

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι   4/5

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)

Άρσεναλ           76 -35αγ. --Champions League--

Μάντσεστερ Σίτι   70 -33αγ. --Champions League--

Μάντσεστερ Γ.     61

Λίβερπουλ         58

Άστον Βίλα        58

Μπρέντφορντ       51

Μπράιτον          50 -35αγ.

Μπόρνμουθ         49

Τσέλσι            48

Φούλαμ            48 -35αγ.

Έβερτον           47

Σάντερλαντ        47 -35αγ.

Νιούκαστλ         45 -35αγ.

Κρίσταλ Πάλας     43 -33αγ.

Λιντς             43 -35αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ   39

Γουέστ Χαμ        36 -35αγ.

Τότεναμ           34

Μπέρνλι           20 -35αγ. --Υποβιβάστηκε--

Γουλβς            18 -35αγ. --Υποβιβάστηκε--

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ - Πραστίτης: «Έχουμε ρόστερ που θα είναι καλύτερο για τη νέα σεζόν»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

LIVE: Οι πανηγυρισμοί για το 22ο της Ομόνοιας (ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε η νίκη-κορυφής για την Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έσπασε το σερί των διαφορετικών πρωταθλητών η Ομόνοια και... ισοφάρισε τον ΑΠΟΕΛ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Η αγκαλιά Παπασταύρου - Μπεργκ, η απέραντη χαρά του Σεμέδο και οι σαμπάνιες στ΄αποδυτήρια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

H Άρσεναλ έκανε... αυτό που έπρεπε και βάζει πίεση στη Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, ο πρόεδρος έβαλε όλα τα θεμέλια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα τίτλου της Ομόνοιας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ντου των παικτών της Ομόνοιας στην αίθουσα διασκέψεων του ΓΣΠ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παπασταύρου: «Έμαθα πάρα πολλά...»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μήνυμα παραμονής από Φαμπιάνο: «Είμαι ακόμα πεινασμένος!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Βασίλισσα δεν άφησε ποτέ κανέναν να ελπίζει και πήρε πίσω τον θρόνο της!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πανζουρλισμός στο ΓΣΠ για την πρωταθλήτρια Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άνετη νίκη για την Ανόρθωση και... πρωτιά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΣΤΟΚ: Η Ξυλοφάγου το τρίτο εισιτήριο ανόδου, υποβιβασμός στο αγροτικό για ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη