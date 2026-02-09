Παρατράβηξε το κακό, δεν πάει άλλο...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Θέλει επειγόντως νίκη ο Άρης στο αποψινό (19:00) παιχνίδι με την Ανόρθωση

Έχοντας μπει στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ούτως ή αλλιώς η σημερινή (19:00) αναμέτρηση του Άρη κόντρα στην Ανόρθωση θα ήταν σημαντικό να κερδηθεί. Πόσω μάλλον από τη στιγμή που η ομάδα της Λεμεσού προέρχεται από τρία αποτυχημένα αποτελέσματα, πρώτα μετά τον αποκλεισμό στο κύπελλο από την ΑΕΛ κι έπειτα από τις δύο διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα από Ομόνοια και ΑΕΛ. Γι' αυτό το τρίποντο απόψε αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τους πράσινους, ώστε να βελτιώσουν και την ψυχολογία τους για τη δύσκολη συνέχεια.

Στην προσπάθεια για το θετικό αποτέλεσμα, ο τεχνικός του Άρη, Αρτσιόμ Ράτζκοφ, έχει να διαχειριστεί και πάλι αρκετές απουσίες στον καταρτισμό του πλάνου του για αντιμετώπιση μιας ομάδας που θα κατέλθει με καινούργιο αφεντικό στον πάγκο. Εκτός είναι οι τραυματίες Καλούλου, Γκάουσταντ, Νίκολιτς, Μπαλόγκουν και Φοδέρινχαμ, καθώς και ο τιμωρημένος, λόγω καρτών, Χάμπος.

