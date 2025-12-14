Έχασε στα τρία από τα πέντε με ομάδες που βρίσκονται τώρα στην πρώτη εξάδα. Συγκεκριμένα, από Πάφο, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ. Έχει επίσης την ισοπαλία με την Ομόνοια, ενώ η νίκη ήρθε κόντρα στον Απόλλωνα. Την ομάδα που θα αντιμετωπίσει απόψε Κυριακή η ώρα 19:00 ως τυπικά φιλοξενούμενος

Και αποτελεί μία καλή ευκαιρία να στείλει… μήνυμα στους ανταγωνιστές του ότι είναι έτοιμος να πουλήσει ακριβά το τομάρι του ως προς τον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Άλλωστε, το -5 δεν είναι απαγορευτική διαφορά. Ο Απόλλωνας μπορεί να έχει τα δικά του σκαμπανεβάσματα, όμως είναι μία ομάδα που κέρδισε τις δύο προπορευόμενες. Και θα απαιτηθεί μπόλικος ιδρώτας για να μπορέσει να υπερπηδήσει ξανά το εμπόδιο του συμπολίτη.

Ο Άρτζομ Ράτζκοφ είναι δεδομένο πως θα προβεί σε μπόλικες διαφοροποιήσεις. Θα έχει φυσικά μία σημαντική απουσία αφού είναι τιμωρημένος ο Γκόλντσον.