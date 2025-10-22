ΒΙΝΤΕΟ: «Πετάει» για Ρότερνταμ ο Παναθηναϊκός

Επιστροφή στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» αναχωρούν από το «Ελ. Βενιζέλος» στις 11:00, για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου θα τεθούν αντιμέτωποι με τη Φέγενορντ, για την τρίτη αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Έπειτα από την απρόσμενη εντός έδρας ήττα από τη Γκόου Αχέντ Ινγκς, το «τριφύλλι» θέλει να επιστρέψει στις νίκες στην Ευρώπη και ευελπιστεί να πραγματοποιήσει μια εμφάνιση, όπως εκείνη απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις, που έφερε το εμφατικό 4-1 στην πρεμιέρα για την ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Πάντοβιτς, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα για τα τρία επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αντικαθιστώντας στην ευρωπαϊκή λίστα, τον τραυματία Ντέσερς, ο οποίος ωστόσο ταξιδεύει κανονικά και θα συνεχίσει στην Ολλανδία την αποκατάσταση του, βρισκόμενος στο πλευρό των συμπαικτών του.

Η αναμέτρηση με τη Φέγενορντ είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (23/10, 19:45).

