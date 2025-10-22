«Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση - Περιμένουμε 800 άτομα»

Στον ΣΠΟΡ FM 95,0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» με τη Στέλλα Σωκράτους μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομόνοιας 29ης Μαΐου, Μιχάλης Ξενοφώντος, ενόψει της αναμέτρησης Κυπέλλου με τον Άρη.

Ο Ξενοφώντος αναφέρθηκε τόσο στην αγωνιστική προετοιμασία της ομάδας, όσο και στην ατμόσφαιρα που αναμένεται να δημιουργήσουν οι φίλοι της Θύρας 9 στην πρώτη τους παρουσία στο Στάδιο «Άλφαμέγα».

Αναλυτικά:

«Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα Α’ Κατηγορίας με τεράστιο μπάτζετ και γνωρίζουμε πολύ καλά τη διαφορά δυναμικότητας. Ωστόσο, το Κύπελλο πολλές φορές έχει δείξει ότι οι εκπλήξεις δεν λείπουν», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου, προσθέτοντας πως το άγχος βαραίνει περισσότερο τον Άρη: «Για εμάς είναι μια μεγάλη πρόκληση. Με πάθος και αποφασιστικότητα, μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο».

Αγωνιστικά προβλήματα

«Η Ομόνοια 29Μ θα παραταχθεί με αρκετές απουσίες, αφού εκτός πλάνων βρίσκονται οι Στηβ, Μέιρα, Ρασάν και Μαυρουδής, λόγω τραυματισμών.»

Δυναμική παρουσία στο γήπεδο

«Είναι η πρώτη φορά που η Θύρα 9 θα βρεθεί στο Αλφαμέγα και συνδυάζεται με την επιστροφή μας στο Κύπελλο μετά από επτά χρόνια. Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε σίγουρα 800 με 1.000 οπαδούς στο πλευρό μας», ανέφερε.

Απολογισμός και στόχος ανόδου

«Σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Περιμέναμε κάτι καλύτερο. Έχουμε κάνει κάποιες καλές εμφανίσεις, όμως αυτό που μας λείπει είναι η σταθερότητα – στοιχείο απαραίτητο για μια ομάδα που έχει ως στόχο την άνοδο. Θα κρατήσουμε τα θετικά και θα δουλέψουμε για να διορθώσουμε τις αδυναμίες».

Τέλος, για το επικείμενο παιχνίδι με τον Σπάρτακο, τόνισε πως «θα το δούμε μετά τη σημερινή μέρα», αφήνοντας να εννοηθεί πως το βάρος βρίσκεται αυτή τη στιγμή αποκλειστικά στην πρόκληση του Κυπέλλου.