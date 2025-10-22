ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ευκαιρία για παγκίτες...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Ευκαιρία για παγκίτες...

Ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί την ΑΕΖ για τον α' γύρο του κυπέλλου και δεν θέλει μπελάδες

Ο ΑΠΟΕΛ ξεκινά σήμερα (19:00) στο ΓΣΠ, με αντίπαλο την ΑΕΖ Ζακακίου, τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Coca-Cola της φετινής σεζόν.

Ο προπονητής της ομάδας, Πάμπλο Γκαρσία, ενόψει και του εκτός έδρας ντέρμπι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ την ερχόμενη Δευτέρα (27/10, 19:00), αναμένεται να προφυλάξει μερικούς παίκτες και παράλληλα να δώσει την ευκαιρία σε κάποιους, πολλά υποσχόμενους νεαρούς, να γράψουν περισσότερα λεπτά συμμετοχής στα πόδια τους.

Οι ξεκούραστοι παίκτες του ΑΠΟΕΛ που είναι έτοιμοι για να παίξουν απόψε είναι αρκετοί. Αυτός που θα αποφασίσει πόσο μεγάλο θα είναι το μέγεθος των αλλαγών και ποιοι θα αποτελέσουν το βασικό σχήμα, είναι μόνο ο Πάμπλο Γκαρσία.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νίκες για Θάντερ και Ουόριορς στην πρεμιέρα του ΝΒΑ

NBA

|

Category image

Πρόκριση για χίλιους λόγους

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Σάββα και Γεωργίου τονίζουν τη σημαντικότητα του αγώνα της Εθνικής Γυναικών με την Αλβανία

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Μία ιστορία που του λείπει...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Πρόδρομος Πετρίδης σε έκτακτη διάσκεψη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο UCL

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευκαιρία για παγκίτες...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Κύπελλο Κύπρου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ο αριθμός των Ομονοιατών για το ταξίδι στο Κόσοβο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

El Confidencial: «Ο διαιτητής κατέστρεψε το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός, από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Ομόνοια μεγαλώνει στην Ευρώπη, αυξάνει το εκτόπισμά της και τη φήμη της»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εκδίδονται άλλα τρία εισιτήρια για τη β' φάση

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Δεύτερη στροφή στους ομίλους του FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κωδικός… Ντρίτα για την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Kύπελλο Κύπρου, μεγάλα ματς στο Champions League κι άλλα πολλά

TV

|

Category image

Διαβαστε ακομη