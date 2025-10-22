Ευκαιρία για παγκίτες...

Ο ΑΠΟΕΛ ξεκινά σήμερα (19:00) στο ΓΣΠ, με αντίπαλο την ΑΕΖ Ζακακίου, τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Coca-Cola της φετινής σεζόν.

Ο προπονητής της ομάδας, Πάμπλο Γκαρσία, ενόψει και του εκτός έδρας ντέρμπι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ την ερχόμενη Δευτέρα (27/10, 19:00), αναμένεται να προφυλάξει μερικούς παίκτες και παράλληλα να δώσει την ευκαιρία σε κάποιους, πολλά υποσχόμενους νεαρούς, να γράψουν περισσότερα λεπτά συμμετοχής στα πόδια τους.

Οι ξεκούραστοι παίκτες του ΑΠΟΕΛ που είναι έτοιμοι για να παίξουν απόψε είναι αρκετοί. Αυτός που θα αποφασίσει πόσο μεγάλο θα είναι το μέγεθος των αλλαγών και ποιοι θα αποτελέσουν το βασικό σχήμα, είναι μόνο ο Πάμπλο Γκαρσία.