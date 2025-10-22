ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Κύπελλο Κύπρου

Η δράση στο Κύπελλο Κύπρου συνεχίζεται με τρεις αναμετρήσεις που θα κρίνουν την πρόκριση στη φάση των «16», και η Stoiximan βρίσκεται, όπως πάντα, στην πρώτη γραμμή, προσφέροντας ανταγωνιστικές αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στις 17:00, στο Τάσος Μάρκου, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου υποδέχεται τον Χαλκάνορα Ιδαλίου, σε ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί τους γηπεδούχους. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.36 στη νίκη της Ένωσης, 4.25 στην ισοπαλία και 7.10 στη νίκη του Χαλκάνορα. Όσοι περιμένουν ανοιχτό ματς με αρκετές φάσεις, μπορούν να ποντάρουν στο ενδεχόμενο να σημειωθούν πάνω από 2.5 γκολ, με απόδοση 1.80.

Η συνέχεια δίνεται στις 19:00 στο ΓΣΠ, όπου ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει την ΑΕ Ζακακίου. Ο ΑΠΟΕΛ είναι το απόλυτο φαβορί, με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.02 στη νίκη του, 10.25 στην ισοπαλία και 32.00 στη νίκη των φιλοξενούμενων. Για όσους πιστεύουν σε ένα θεαματικό παιχνίδι, το ενδεχόμενο να σημειωθούν πάνω από 4.5 γκολ στον αγώνα δίνεται σε απόδοση 1.57.

Την ίδια ώρα, στο Αλφαμέγα Στάδιο, ο Άρης Λεμεσού υποδέχεται την ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη του Άρη σε απόδοση 1.12, την ισοπαλία στα 6.90 και την επικράτηση της Ομόνοιας στα 14.00. Όσοι αναμένουν ένα παιχνίδι με ρυθμό και επιθετικό ποδόσφαιρο, μπορούν να επιλέξουν το ενδεχόμενο να σημειωθούν πάνω από 3.5 γκολ, με απόδοση 1.82.

Διαβαστε ακομη