Ο Γερμανός Τομπίας Στίλερ σφυρίζει στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ!

Δημοσιευτηκε:

Ο Γερμανός Τομπίας Στίλερ σφυρίζει στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ!

Ο Γερμανός, elite κατηγορίας, Τομπίας Στίλερ ορίστηκε από την ΚΕΔ να σφυρίξει στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ.

Επιμένει… γερμανικά η ΚΕΔ/ΕΠΟ! Ο Γερμανός, elite κατηγορίας, Τομπίας Στίλερ ορίστηκε από την ΚΕΔ να σφυρίξει στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Να σημειωθεί πως όλοι οι διαιτητές που έχουν έρθει μέχρι στιγμής στα ντέρμπι προέρχονται από την Bundesliga!

Ο Τομπίας Στίλερ, υπενθυμίζουμε, είχε προκαλέσει έντονα παράπονα από την πλευρά της Εθνικής Ελλάδας στον πρόσφατο αγώνα με τη Σκωτία, καθώς δεν καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Ιωαννίδη.

Έχει διευθύνει συνολικά επτά αναμετρήσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Την περασμένη σεζόν ήταν διαιτητής στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 2-2 για τα πλέι οφ, ενώ νωρίτερα είχε σφυρίξει το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 στις 23/2/2025. Στο παρελθόν έχει βρεθεί επίσης στα ματς ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 2-2 (7/4/2024), Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0 (15/5/2024), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 4-0 (26/4/2023), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-1 (18/10/2020), ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-1 (23/2/2020) και Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1 (17/2/2019).

Από εκεί και πέρα, στο ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στον Asteras AKTOR θα είναι ο Αθανάσιος Τζήλος και στο ΠΑΟΚ-Βόλος ο Χρήστος Βεργέτης.

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Σάββατο 25/10

 

17:00 Κηφισιά-Παναιτωλικός: Κατσικογιάννης (Μηνούδης, Μπαλιάκας, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Πολυχρόνης)

19:30 Πανσερραϊκός-Λάρισα: Γιουματζίδης (Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης, 4ος Κόκκινος, VAR: Κουμπαράκης, Κουκουλάς)

20:00 ΟΦΗ-Ατρόμητος: Ζαμπαλάς (Στεφανής, Κωνσταντίνου, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος)

Κυριακή 26/10

17:00 Λεβαδειακός-Άρης: Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Κόλλιας, 4ος Κατοίκος, VAR: Πολυχρόνης, Κουμπαράκης)

17:30 Παναθηναϊκός-Αστέρας: Τζήλος (Οικονόμου, Βαλιώτης, 4ος Μόσχου, VAR: Παπαδόπουλος, Πουλικίδης)

19:30 ΠΑΟΚ-Βόλος: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Κουκουλάς, VAR: Παπαπέτρου, Κατσικογιάννης)

21:00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Στίλερ (Κοσλόφσκι, Μπορς, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ράιχελ, Ευαγγέλου)

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Διαβαστε ακομη