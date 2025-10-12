Όσα έκαναν οι εννέα επιθετικοί

Εννέα επιθετικοί βρίσκονται στο φετινό ρόστερ του Άρη, με τους εφτά από τους να έχουν συμβάλει με τουλάχιστον ένα γκολ για λογαριασμό της ομάδας της Λεμεσού στην τρέχουσα σεζόν, είτε με τα γκολ τους είτε με ασίστ. Περισσότερες εμπλοκές σε τέρματα της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» έχουν οι Τζέιντεν Μοντνόρ και Γκιόργκι Κβιλιτάια.

Ο 23χρονος Ολλανδός σκόραρε μία φορά σε ευρωπαϊκό ματς και δύο στο κυπριακό πρωτάθλημα, έχοντας επιπλέον από μία ασίστ σε Κύπρο και Ευρώπη, ενώ ο 32χρονος Γεωργιανός σκόραρε τρεις φορές σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και έδωσε την τελική πάσα σε δύο παιχνίδια εντός συνόρων. Τους Μοντνόρ και Κβιλιτάια ακολουθεί ένας από τους νεοφερμένους επιθετικούς. και συγκεκριμένα ο Ανδρόνικος Κακουλλής. που μετά από δυο ευρωπαϊκά γκολ άνοιξε λογαριασμό και στην Κύπρο, έχοντας επιπλέον και μία ασίστ.

Μετά τον Κύπριο επιθετικό, ο Έντι Σεμέδο σκόραρε μία φορά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και μία φορά στο εγχώριο πρωτάθλημα, ενώ μία ασίστ έχει ο Μιχλάλι Μαγιαμπέλα. Από εκεί και πέρα, από ένα γκολ, στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση στο νησί, πέτυχαν οι Γιανίκ Γκομίς και Ντένις Γκαουστάντ, με τον δεύτερο να έχει επίσης και μία ασίστ. Δεν άνοιξαν λογαριασμό ο άτυχος Αλεξάντερ Κοκόριν και ο Ρόντι Τζούνιορ Εφαγκέ.