Άρης: Τα 12 εκατομμύρια από μεταγραφές και η επιδίωξη να αυξήσει τους οπαδούς

Για τις εισπράξεις από τις μεταγραφές που έγιναν το τελευταίο διάστημα από τον Άρη αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος, Πάβελ Κόγκνιτζε, στη συνέντευξη Τύπου της ομάδας της Λεμεσού, ενώ μίλησε και για τις εκδηλώσεις για τα 90χρονα του σωματείου.

«Προφανώς έχουμε ξεκινήσει μία σεζόν με ένα φιλόδοξο πρότζεκτ που έχει στόχο να κατακτήσουμε τον τίτλο. Έχουμε κάνει πωλήσεις των ποδοσφαιριστών που ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια που αποτελεί ρεκόρ όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ο στόχος μας δεν είναι να είμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα στο γήπεδο, αλλά να έχουμε οικονομική επάρκεια με τις πωλήσεις. Οι στόχοι δεν έχουν μόνο να κάνουν με επιτυχίες στο γήπεδο αλλά αρκετά πράγματα στα οποία θέλουμε να σταθούμε και ένας από τους στόχους είναι να καταφέρουμε να γεμίζουμε το γήπεδο. Είναι σημαντικές οι ανθρώπινες σχέσεις, να έχουμε καλό κόσμο στις κερκίδες, προσεγγίσαμε και τους παλαίμαχους, ενώ είναι και οι ακαδημίες που έχουμε περισσότερα από δυο χιλιάδες παιδιά. Θέλουμε να αυξήσουμε τους φιλάθλους μας και είναι από τους στρατηγικούς μας σχεδιασμούς αυτός».

Για τα 90χρονα: «Είναι ένα από τα αρχαιότερα σωματεία στην Κύπρο. Στις 3 Οκτωβρίου θα διοργανώσουμε Gala Dinner στον Χαρουπόμυλο, θα τιμηθούν πρόσωπα που τίμησαν τον Άρη. Θα προβληθεί και ένα κομμάτι της ταινίας, ενώ θα παρουσιαστεί και η τρίτη επετειακή φανέλα. Η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας θα γίνει στο Παττίχειο και είναι διάρκειας πέντε επεισοδίων.

Η τρίτη εκδήλωση στις 12 Οκτώβρη θα είναι ουσιαστικά ένα φεστιβάλ, οπότε και θα γίνει και η κλήρωση του αυτοκινήτου. Θα είναι και άλλοι εκπρόσωποι των άλλων τμημάτων, διάφορες δραστηριότητες και ένας τραγουδιστής έκπληξη».