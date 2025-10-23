Οι Rasmus είναι Άρης!

Ο Άρης έντυσε στα χρώματά του το πολύ γνωστό συγκρότημα το οποίο βρίσκεται στη Κύπρο.

Οι Rasmus θα δώσουν απόψε μία συναυλία στην Λεμεσό ωστόσο το βράδυ της Τετάρτης βρέθηκαν στο «Αλφαμέγα» και παρακολούθησαν το παιχνίδι κυπέλλου του Άρη με την Ομόνοια 29Μ.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έκανε μία σχετική ανάρτηση με την παρουσία των Φινλανδών στο γήπεδο.