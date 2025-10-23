Οι Rasmus είναι Άρης!
ΓΗΠΕΔΟ
Ο Άρης έντυσε στα χρώματά του το πολύ γνωστό συγκρότημα το οποίο βρίσκεται στη Κύπρο.
Οι Rasmus θα δώσουν απόψε μία συναυλία στην Λεμεσό ωστόσο το βράδυ της Τετάρτης βρέθηκαν στο «Αλφαμέγα» και παρακολούθησαν το παιχνίδι κυπέλλου του Άρη με την Ομόνοια 29Μ.
Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έκανε μία σχετική ανάρτηση με την παρουσία των Φινλανδών στο γήπεδο.
ARIS X THE RASMUS— Aris Limassol FC (@ArisLimassol) October 23, 2025
Yes, it’s not a joke and not AI 😅
The legendary band, ahead of their concert in Limassol, came to support our team in the first cup match!
And how good they look in our colors 💜
We’ll be happy to have you visit again, guys! pic.twitter.com/GFU6sH1VXW