Δανεικός από τον Άρη στην Freedom24 ENY o Τιάγκο!

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Τιάγκο Ενρίκε Γκονσάλβες Σίλβα, στην Freedom24 Krasava ENY, με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

«Ο 21χρονος (γεννημένος στις 27/04/2004) μέσος, αποκτήθηκε πρόσφατα από τη Βραζιλιάνικη Φλουμινένσε υπογράφοντας συμβόλαιο με τον Άρη για 2 χρόνια, με την ομάδα μας να διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης της συνεργασίας, για ακόμη τρία.

Ο Τιάγκο είναι προϊόν των φημισμένων ακαδημιών της Φλουμινένσε, με την οποία έφτασε μέχρι την ανδρική ομάδα, της οποίας ήταν μέλος από τα τέλη του 2023.

Με την ομάδα Κ20 της Φλουμινένσε κατέγραψε 21 συμμετοχές, ενώ φέτος έκανε ντεμπούτο με την ανδρική ομάδα μετρώντας δύο συμμετοχές στο πρωτάθλημα Καριόκα.

Ευχόμαστε στον Τιάγκο καλή επιτυχία σε αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.»