Με Κακουλλή και ΜακΚόσλαντ ο Άρης - Η 11άδα του για την ΑΕΚ Αθηνών

Ο δρόμος του Άρη προς τη League Phase του Conference League περνάει από την ΑΕΚ Αθηνών σε μια ελληνοκυπριακή μονομαχία με φόντο μια θέση στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Οι Λεμεσιανοί υποδέχονται τους κιτρινόμαυρους στο στάδιο «Alphamega» στον πρώτο αγώνα του γ΄ προκριματικού γύρου με στόχο τη νίκη που θα τους δώσει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στην επόμενη φάση, όπου αν βρεθούν θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ - Σέριφ.

O Aρτζιόμ Ράτζκοφ προχώρησε σε τρεις αλλαγές στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με τη ρεβάνς που παρέταξε στη ρεβάνς με την Ακαδημία Πούσκας, δίνοντας φανέλα βασικού στους ΜακΚόσλαντ, Μαρχίεφ, και Κακουλλή, οι οποίοι πήραν τις θέσεις των Μουσούντα, Κακόριν και Γκάουσταντ.

Η ενδεκάδα του Άρη: Βανά, Γιαγκό, Γκόλντσον, Μπαλογκούν, Κορέια, ΜακΚόσλαντ, Μαρχίεφ, Χαραλάμπους, Μοντνόρ, Κακουλλής, Κβιλιτάια.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Πησίας, Σωφρονίου, Καζού, Κακόριν, Μαγιαμπέλα, Λουκουμπάρ, Μάτισικ, Μπουράν, Γκάουσταντ, Εφαγκέ.