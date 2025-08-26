ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Κβιλιτάια και οι υπόλοιποι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Κβιλιτάια και οι υπόλοιποι

Μετά το νικηφόρο ξεκίνημα επί του Απόλλωνα, στον Άρη επικεντρώνονται στη σαββατιάτικη (30/08, 19:00) έξοδο κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου. Ο τεχνικός της ομάδας της Λεμεσού, Αρτσιόμ Ράτζκοφ, αναμένει να δει ποιοι θα είναι οι απόντες ώστε να καταστρώσει τα πλάνα του για να αντιμετωπίσει την ομάδα της Αραδίππου. Κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση, στη λίστα των απόντων δεν θα βρίσκεται ο Κβιλιτάια, ο οποίος για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός από το προηγούμενο παιχνίδι, καθώς είχε πόνους στο πόδι. Δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό και έτσι υπολογίζεται να βρίσκεται στην αποστολή. Από εκεί και πέρα, υπάρχει αναμονή για την κατάσταση των Νίκολιτς, Καζού και Μουσουντά. Δεδομένα δεν βρίσκονται στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας οι Σανέ και Σαρφό.

Κατηγορίες

ΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θλίψη στον κυπριακό αθλητισμό, απεβίωσε η Μαρία Αριστοτέλους

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Η 11άδα της Πάφου για τη ρεβάνς με τον Ερυθρό Αστέρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έτοιμος και για το αντίθετο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Βαριά ήττα για την ΑΕΛ στην πρεμιέρα της στο Champions League

Φούτσαλ

|

Category image

Ο πρόεδρος «ντόπαρε» τους παίκτες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ήρθε η ώρα τους: Στην αποστολή της Μπράιτον για το Carabao Cup οι Κωστούλας και Τζίμας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον Λούκας Βάθκεθ η Μπάγερ Λεβερκούζεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Κβιλιτάια και οι υπόλοιποι

ΑΡΗΣ

|

Category image

Το νούμερ 2 ο Κίναν Έβανς, το 3 ο Τάισον Ουόρντ, το 45 ο Ντόντα Χολ και το 37 ο Κώστας Αντετοκούνμπο

EUROLEAGUE

|

Category image

Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να θεωρούμαι εκ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπορεί και καλύτερα...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υπέγραψε τριετές επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό ο Δημακόπουλος

Ελλάδα

|

Category image

Ιδιακέθ: «Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε»

ΑΕΚ

|

Category image

Έφτασε στη Λάρνακα η Εθνική Ελλάδος εν μέσω μεγάλης υποδοχής από φίλους της ομάδας!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον για τον 26χρονο στόπερ της Τζένοα Αλεσάντρο Βολιάκο

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη