Ο Κβιλιτάια και οι υπόλοιποι

Μετά το νικηφόρο ξεκίνημα επί του Απόλλωνα, στον Άρη επικεντρώνονται στη σαββατιάτικη (30/08, 19:00) έξοδο κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου. Ο τεχνικός της ομάδας της Λεμεσού, Αρτσιόμ Ράτζκοφ, αναμένει να δει ποιοι θα είναι οι απόντες ώστε να καταστρώσει τα πλάνα του για να αντιμετωπίσει την ομάδα της Αραδίππου. Κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση, στη λίστα των απόντων δεν θα βρίσκεται ο Κβιλιτάια, ο οποίος για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός από το προηγούμενο παιχνίδι, καθώς είχε πόνους στο πόδι. Δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό και έτσι υπολογίζεται να βρίσκεται στην αποστολή. Από εκεί και πέρα, υπάρχει αναμονή για την κατάσταση των Νίκολιτς, Καζού και Μουσουντά. Δεδομένα δεν βρίσκονται στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας οι Σανέ και Σαρφό.