Γιαννέφσκι: «Ιστορική νίκη, τα πήγαμε εξαιρετικά στρατηγικά»

Ο προπονητής της Freedom24 Krasava ΕΝΥ, Τσέντομιρ Γιαννέφσκι, μίλησε μετά την ιστορική νίκη της ομάδας του επί του Απόλλωνα με 0-3 στο «Αλφαμέγα» και στάθηκε στη στρατηγική, αλλά και στη σημασία της συνέχειας.

«Ήταν μια ιστορική νίκη για εμάς, πραγματικά φανταστικό αυτό που καταφέραμε. Είχαμε τις στιγμές μας, είχε και ο Απόλλωνας, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε.

Στρατηγικά τα πήγαμε πολύ καλά, ήμασταν συγκεντρωμένοι και διαβασμένοι. Αυτή η νίκη είναι πολύ σημαντική, όμως αν δεν κερδίσουμε την Ομόνοια Αραδίππου, δεν θα έχει αξία αυτή η επιτυχία. Πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό, στην ώθηση και τη ψυχολόγια που πήραμε σήμερα και να συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό. Ξεκάθαρος στόχος της ομάδας μας για φέτος είναι η παραμονή στη μεγάλη κατηγορία.»