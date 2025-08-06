Να αξιοποιήσει το δυνατό του όπλο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Aν είναι κάτι που χαρακτηρίζει την επιθετική γραμμή του Άρη, είναι η γρηγοράδα του στην επίθεση. Τώρα που μπήκε στην εξίσωση και ο Ανδρόνικος Κακουλλής, είναι ακόμη πιο… εκρηκτική και είναι το κλειδί στο οποίο πρέπει να στηριχθεί στον αυριανό αγώνα με την ΑΕΚ στο «Άλφαμεγα». Σίγουρα από μόνο του δεν είναι συνταγή επιτυχίας για να βρεθεί στα πλέι οφ του Conference League. Και όταν δημιουργείς ευκαιρίες, πρέπει και να πετυχαίνεις τον στόχο. Παρά τα πέντε γκολ με την Πούσκας σε δύο ματς, απώλεσε πολλές ευκαιρίες για να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη.

Απέναντι στην ΑΕΚ θα έχει πιο λίγες φαινομενικά. Έτσι, δεν τον παίρνει να της πετάει και άρα επιβάλλεται να έχει ουσία. Όσον αφορά το πλάνο, ο Ανδρόνικος Κακουλλής έχει σοβαρές πιθανότητες να πάρει φανέλα βασικού αντί του Κακόριν σε σχέση με τη ρεβάνς στην Ουγγαρία. Ο Κύπριος φορ ήταν καταλυτικός με μία ασίστ και ένα γκολ και είναι και σε καλή ψυχολογία. Εκτιμάται πως θα είναι και η μοναδική διαφοροποίηση.

Η ΑΕΚ πάντως ανακοίνωσε χθες μία πολύ ηχηρή μεταγραφή, αυτήν του επιθετικού Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος εγγράφηκε στην ευρωπαϊκή λίστα.

ΑΡΗΣ

