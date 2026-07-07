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ΑΠΟΕΛ: Το πλάνο τους μπαίνει επί τάπητος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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ΑΠΟΕΛ: Το πλάνο τους μπαίνει επί τάπητος

Οι Βρύζας και Παπαδόπουλος θα μιλήσουν και για τα μεταγραφικά ζητήματα και πώς σκοπεύουν να προχωρήσουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας.

Έπιασαν δουλειά οι Νίκος Παπαδόπουλος και Ζήσης Βρύζας, προετοιμάζοντας τον ΑΠΟΕΛ της νέας χρονιάς. Αμφότεροι σήμερα θα παρουσιαστούν από τη διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων, σε συνέντευξη Τύπου στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στον Αρχάγγελο, οπότε και αναμένεται να αναλύσουν το πλάνο τους. Αμφότεροι, προπονητής και τεχνικός διευθυντής αντίστοιχα, επιλέχθηκαν να οδηγήσουν τον ΑΠΟΕΛ σε μία ιστορική χρονιά για το συγκρότημα της Λευκωσίας, κατά την οποία ολοκληρώνει 100 χρόνια ύπαρξης. Άπαντες θέλουν η σημαδιακή αυτή χρονιά να συνοδευτεί με ιδανικά αποτελέσματα, με κατάκτηση τίτλων και επιστροφή σε ευρωπαϊκή διάκριση, παρά το γεγονός ότι είναι και μία χρονική περίοδος όπου τα κουκιά είναι... μετρημένα όσον αφορά τα οικονομικά.

Οι γαλαζοκίτρινοι ξεκίνησαν από χθες και τις προπονήσεις, οι οποίες μέχρι τις 25 Ioυλίου θα πραγματοποιούνται στον Αρχάγγελο, ενώ στις 22 του μήνα θα δοθεί το πρώτο φιλικό τεστ απέναντι στον Ολυμπιακό. Έπειτα θα ακολουθήσει το βασικό μέρος της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 3 Αυγούστου και θα δώσει και δύο φιλικά παιχνίδια.

Απαντήσεις για μεταγραφικά

Όπως είναι αναμενόμενο, Βρύζας και Παπαδόπουλος θα μιλήσουν και για τα μεταγραφικά ζητήματα και πώς σκοπεύουν να προχωρήσουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Θυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής έχουν επικυρωθεί οι συμφωνίες με τους Γεώργιο Νικόλα Αγγελόπουλο, Δημήτριο Λημνιό και Φαμπρίτσιο Πεντρόσο. Από εκεί και πέρα, πρόθεση είναι να μην γίνουν πολλές κινήσεις, αλλά να γίνουν προσθήκες εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, με βάση των πλάνων των αρμοδίων. Να σημειώσουμε πως πριν λίγες μέρες, επήλθε συμφωνία και παρέμειναν στο ρόστερ οι Λαΐφης και Μαντσίνι.

Αναμένοντας τα νεότερα

Παράλληλα με τις προετοιμασίες στον αγωνιστικό τομέα, στον ΑΠΟΕΛ περιμένουν και τα ευχάριστα όσον αφορά την εμπλοκή του επενδυτικού σχήματος υπό τον Σάββα Λιασή, στα της ομάδας. Στην ομάδα της Λευκωσίας περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την εξασφάλιση της έγκρισης από την ΚΟΠ σχετικά με τη δημιουργία της νέας εταιρείας, που θα αναλάβει τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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