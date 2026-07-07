Χάρι Κέιν: «Η φωνή μου επέστρεψε-Χάρηκα που γελάσατε»

Ο Χάρι Κέιν φρόντισε να ενημερώσει άπαντες πως ξαναβρήκε τη φωνή του μετά το viral video με τις δηλώσεις του, στον απόηχο της νίκης-πρόκρισης της Αγγλίας επί του Μεξικού στους «32» του Μουντιάλ. Ο αρχηγός των «τριών λιονταριών» δήλωσε περήφανος για την ομάδα του κι έτοιμος για έναν μεγάλο προημιτελικό απέναντι στη Νορβηγία τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

«Όπως ακούτε, η φωνή μου επέστρεψε. Τι συνέντευξη ήταν αυτή χθες βράδυ! Χαίρομαι που όλοι γέλασαν με αυτό στα social media. Ήταν η τέλεια συνέντευξη για να τελειώσει ένα τέλειο βράδυ», ανέφερε αρχικά ο άσος της Μπάγερν και πρόσθεσε αναφερόμενος στη νίκη επί του Μεξικού:

«Ήταν ένα ξεχωριστό παιχνίδι. Η ατμόσφαιρα, το στάδιο… όλοι ήταν τόσο ενθουσιασμένοι που ήταν εκεί και έπαιξαν σε αυτό το εμβληματικό ματς. Και μετά, το να ξεπεράσουμε τις αντιξοότητες κατά τη διάρκεια του αγώνα, να παλέψουμε με τον τρόπο που το κάναμε, να βάλουμε το σώμα μας σε κίνδυνο, και τα παιδιά να καλύπτουν κάθε γωνία του γηπέδου, ήταν απλά απίστευτο να συμμετέχω σε αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια με τη φανέλα της Αγγλίας χωρίς αμφιβολία. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, είμαι περήφανος για όλους. Τώρα ηρεμούμε, ξεκουραζόμαστε και πάμε για έναν μεγάλο προημιτελικό. Σας ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξη».