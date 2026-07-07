Ο χάρτης του Μουντιάλ: Ισπανία-Βέλγιο το τρίτο ζευγάρι στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Τρία από τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου σχηματίστηκαν πλέον, καθώς μετά από το Γαλλία-Μαρόκο (9/7, 23:00) και το Νορβηγία-Αγγλία (12/7, 00:00), η Ισπανία και το Βέλγιο θα συναντηθούν το βράδυ της Παρασκευής (10/7, 22:00), μετά τις προκρίσεις τους απέναντι σε Πορτογαλία και ΗΠΑ αντίστοιχα.

Το τελευταίο ζευγάρι των «8» θα προκύψει από τα σημερινά ματς Αργεντινή-Αίγυπτος (19:00) και Eλβετία-Κολομβία (23:00) και ο τελευταίος προημιτελικός θα γίνει ξημερώματα Κυριακής (04:00).

Δείτε τα ζευγάρια των «16» και πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των νοκ άουτ:

Φάση των «32»1. Λος Άντζελες: Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1

2. Χιούστον: Βραζιλία - Ιαπωνία 2-1

3. Βοστώνη: Γερμανία - Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

4. Μοντερέι: Ολλανδία - Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

5. Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία 1-2

6. Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία - Σουηδία 3-0

7. Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Ισημερινός 2-0

8. Ατλάντα: Αγγλία - Κονγκό 2-1

9. Σιάτλ: Βέλγιο - Σενεγάλη 3-2

10. Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ - Βοσνία 2-0

11. Ισπανία - Αυστρία 3-0

12. Πορτογαλία - Κροατία 2-1

13. 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία - Αλγερία 2-0

14. 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία - Αίγυπτος 1-1 (2-4 πεν.)

15. 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο 1-1 (3-2 στην παράταση)

16. 04/07 04:30 Κάνσας: Κολομβία - Γκάνα 1-0

Φάση των «16»(1) 04/07 20:00 Χιούστον: Καναδάς - Μαρόκο 0-3

(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Παραγουάη - Γαλλία 0-1

(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Βραζιλία - Νορβηγία 1-2

(4) 06/07 03:00 Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Αγγλία 2-3

(5) 06/07 22:00 Ντάλας: Ισπανία - Πορτογαλία 1-0

(6) 07/07 03:00 Σιάτλ: Βέλγιο - ΗΠΑ 1-4

(7) 07/07 19:00 Ατλάντα: Αργεντινή - Αίγυπτος

(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ: Eλβετία - Κολομβία

Προημιτελικά(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη: Γαλλία - Μαρόκο

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Ισπανία - Bέλγιο

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νορβηγία - Αγγλία

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) - Νικητής (8)

Ημιτελικοί14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) - Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)