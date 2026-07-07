Ο χάρτης του Μουντιάλ: Ισπανία-Βέλγιο το τρίτο ζευγάρι στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε τα τρία ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ, τη μόνη... εκκρεμότητα και το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό της επόμενης Κυριακής.
Τρία από τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου σχηματίστηκαν πλέον, καθώς μετά από το Γαλλία-Μαρόκο (9/7, 23:00) και το Νορβηγία-Αγγλία (12/7, 00:00), η Ισπανία και το Βέλγιο θα συναντηθούν το βράδυ της Παρασκευής (10/7, 22:00), μετά τις προκρίσεις τους απέναντι σε Πορτογαλία και ΗΠΑ αντίστοιχα.
Το τελευταίο ζευγάρι των «8» θα προκύψει από τα σημερινά ματς Αργεντινή-Αίγυπτος (19:00) και Eλβετία-Κολομβία (23:00) και ο τελευταίος προημιτελικός θα γίνει ξημερώματα Κυριακής (04:00).
Δείτε τα ζευγάρια των «16» και πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των νοκ άουτ:
Φάση των «32»1. Λος Άντζελες: Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1
2. Χιούστον: Βραζιλία - Ιαπωνία 2-1
3. Βοστώνη: Γερμανία - Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)
4. Μοντερέι: Ολλανδία - Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)
5. Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία 1-2
6. Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία - Σουηδία 3-0
7. Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Ισημερινός 2-0
8. Ατλάντα: Αγγλία - Κονγκό 2-1
9. Σιάτλ: Βέλγιο - Σενεγάλη 3-2
10. Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ - Βοσνία 2-0
11. Ισπανία - Αυστρία 3-0
12. Πορτογαλία - Κροατία 2-1
13. 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία - Αλγερία 2-0
14. 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία - Αίγυπτος 1-1 (2-4 πεν.)
15. 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο 1-1 (3-2 στην παράταση)
16. 04/07 04:30 Κάνσας: Κολομβία - Γκάνα 1-0
Φάση των «16»(1) 04/07 20:00 Χιούστον: Καναδάς - Μαρόκο 0-3
(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Παραγουάη - Γαλλία 0-1
(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Βραζιλία - Νορβηγία 1-2
(4) 06/07 03:00 Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Αγγλία 2-3
(5) 06/07 22:00 Ντάλας: Ισπανία - Πορτογαλία 1-0
(6) 07/07 03:00 Σιάτλ: Βέλγιο - ΗΠΑ 1-4
(7) 07/07 19:00 Ατλάντα: Αργεντινή - Αίγυπτος
(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ: Eλβετία - Κολομβία
Προημιτελικά(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη: Γαλλία - Μαρόκο
(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Ισπανία - Bέλγιο
(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νορβηγία - Αγγλία
(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) - Νικητής (8)
Ημιτελικοί14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) - Νικητής (Β)
15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)
Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)
Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)