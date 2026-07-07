ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο χάρτης του Μουντιάλ: Ισπανία-Βέλγιο το τρίτο ζευγάρι στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο χάρτης του Μουντιάλ: Ισπανία-Βέλγιο το τρίτο ζευγάρι στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Δείτε τα τρία ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ, τη μόνη... εκκρεμότητα και το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό της επόμενης Κυριακής.

Τρία από τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου σχηματίστηκαν πλέον, καθώς μετά από το Γαλλία-Μαρόκο (9/7, 23:00) και το Νορβηγία-Αγγλία (12/7, 00:00), η Ισπανία και το Βέλγιο θα συναντηθούν το βράδυ της Παρασκευής (10/7, 22:00), μετά τις προκρίσεις τους απέναντι σε Πορτογαλία και ΗΠΑ αντίστοιχα.

Το τελευταίο ζευγάρι των «8» θα προκύψει από τα σημερινά ματς Αργεντινή-Αίγυπτος (19:00) και Eλβετία-Κολομβία (23:00) και ο τελευταίος προημιτελικός θα γίνει ξημερώματα Κυριακής (04:00).

Δείτε τα ζευγάρια των «16» και πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των νοκ άουτ:

Φάση των «32»1. Λος Άντζελες: Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1

2. Χιούστον: Βραζιλία - Ιαπωνία 2-1

3. Βοστώνη: Γερμανία - Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

4. Μοντερέι: Ολλανδία - Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

5. Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία 1-2

6. Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία - Σουηδία 3-0

7. Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Ισημερινός 2-0

8. Ατλάντα: Αγγλία - Κονγκό 2-1

9. Σιάτλ: Βέλγιο - Σενεγάλη 3-2

10. Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ - Βοσνία 2-0

11. Ισπανία - Αυστρία 3-0

12. Πορτογαλία - Κροατία 2-1

13. 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία - Αλγερία 2-0

14. 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία - Αίγυπτος 1-1 (2-4 πεν.)

15. 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο 1-1 (3-2 στην παράταση)

16. 04/07 04:30 Κάνσας: Κολομβία - Γκάνα 1-0

Φάση των «16»(1) 04/07 20:00 Χιούστον: Καναδάς - Μαρόκο 0-3

(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Παραγουάη - Γαλλία 0-1

(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Βραζιλία - Νορβηγία 1-2

(4) 06/07 03:00 Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Αγγλία 2-3

(5) 06/07 22:00 Ντάλας: Ισπανία - Πορτογαλία 1-0

(6) 07/07 03:00 Σιάτλ: Βέλγιο - ΗΠΑ 1-4

(7) 07/07 19:00 Ατλάντα: Αργεντινή - Αίγυπτος

(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ: Eλβετία - Κολομβία

Προημιτελικά(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη: Γαλλία - Μαρόκο

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Ισπανία - Bέλγιο

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νορβηγία - Αγγλία

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) - Νικητής (8)

Ημιτελικοί14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) - Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Τσάλοφ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μέσι πλάνταξε στο κλάμα για την πρόκριση της Αργεντινής!

World Cup 2026

|

Category image

Ασύλληπτη ανατροπή από την Αργεντινή, «ξέρανε» την Αίγυπτο και έφυγε για τους «8»

World Cup 2026

|

Category image

Ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στο φιλικό η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Προβάρει τα πράσινα ο Νεγκό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Μέσι αστόχησε σε ακόμη ένα πέναλτι και πλέον μετρά 2/2 χαμένα

World Cup 2026

|

Category image

Έρευνα για ρατσιστικά σχόλια κατά του Eμπαπέ

World Cup 2026

|

Category image

Έκλεισε Σιέλη για τα επόμενα δύο χρόνια ο ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σιήκκης «υπέγραψε» το δεύτερο θετικό νικηφόρο τεστ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λήξη συναγερμού με Τάνκοβιτς, μπήκε σε φουλ ρυθμούς!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Με 24 ομάδες από τη σεζόν 2027/28

EUROLEAGUE

|

Category image

Ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Ονάνα, θα επιστρέψει στα μέσα του 2027

World Cup 2026

|

Category image

Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός - Και ο Διαμαντίδης στον Παναθηναϊκό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Απρόοπτο με Μπράουν στον Απόλλωνα, εκτός κι άλλοι δύο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ορίστηκε η παρουσίαση του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ανόρθωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη