Μένει στη Ρόμα μέχρι το 2029 ο Πελεγκρίνι

Κάτοικος Ρώμης θα παραμείνει ο Λορέντσο Πελεγκρίνι, για λογαριασμό της Ρόμα, παρά τις προτάσεις που είχε από την Αγγλία για να αλλάξει «περιβάλλον».

Και αυτό γιατί ο διεθνής Ιταλός κεντρικός χαφ, ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση των «τζιαλορόσι» για νέο συμβόλαιο, με ισχύ έως το καλοκαίρι του 2029.

Κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα, με την Ρόμα να διασφαλίζει τις υπηρεσίες ενός πολύτιμου στελέχους της, όπως είναι ο Πελεγκρίνι, για τα επόμενα χρόνια.

Για του λόγου το αληθές, ο 29χρονος μέσος μετράει τη φετινή σεζόν 33 εμφανίσεις, σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις, έχοντας παράλληλα στο ενεργητικό του επτά γκολ και τέσσερις ασίστ.

sportfm.gr