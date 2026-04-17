Απλά επειδή πρέπει να γίνει!

Αν υπάρχει ένας αδιάφορος αγώνας σε αυτό το τριήμερο στα κυπριακά γήπεδα, αυτός θα γίνει απόψε (19:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα» όπου η πρωτοπόρος του β’ ομίλου της Cyprus League by Stoiximan, ΑΕΛ, θα υποδεχθεί την ουραγό Ένωση, στον αγώνα με τον οποίο θα ανοίξει η αυλαία της 3ης αγωνιστικής της β’ φάσης. Από τη μια οι γαλαζοκίτρινοι είναι απομακρυσμένοι από οποιαδήποτε σενάρια υποβιβασμού κι από την άλλη οι βυσσινί έχουν εδώ και καιρό καταδικαστεί, αφού θα είναι μια από τις τρεις ομάδες, που την καινούργια χρονιά θα παίζουν στη Β’ κατηγορία.

Για την ομάδα της Λεμεσού, φυσικά, πλέον από το γόητρο και το δέλεαρ του τερματισμού στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου, υπάρχει και η ανάγκη να πάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις στην ρεβάνς απέναντι στην Πάφο FC για τα ημιτελικά του κυπέλλου. Θυμίζουμε ότι το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς είχε χάσει τον πρώτο αγώνα, εντός έδρας, με 2-1 και συνεπώς την ερχόμενη Τετάρτη (17:00) θα επιχειρήσει να φέρει τα πάνω-κάτω στο «Στέλιος Κυριακίδης», ώστε να πετύχει την ανατροπή.

Γι’ αυτό το λόγο ο Πορτογάλος τεχνικός αναμένεται, ότι θα προβεί σε μαζικές αλλαγές στο σημερινό παιχνίδι με την Ένωση, ώστε να προφυλάξει ποδοσφαιριστές, που θεωρούνται σημαντικοί στο πλάνο του ενόψει του πιο κρίσιμου παιχνιδιού στη χρονιά, με την ελπίδα να υπάρχει άλλο ένα, του τελικού του κυπέλλου.

Εκτός αποστολής για το σημερινό παιχνίδι έμεινε ο Οτσόα, όπως και ο Νεοφύτου, που σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ένιωσε σφίξιμο στο ισχίο.