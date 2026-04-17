Ο Μαρίν τίμησε τον Λουτσέσκου με ιδιαίτερο πανηγυρισμό

Η ΑΕΚ έκανε το χρέος της και πάλεψε με νύχια και με δόντια για την πρόκριση στους «4» του Conference League. Ισοφάρισε το σκορ (3-0) της ήττας από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, αλλά το γκολ που δέχτηκε, έδωσε την πρόκριση στους Ισπανούς.

Ο Ραζβάν Μαρίν ήταν εκείνος ο οποίος σκόραρε με πέναλτι για το 2-0 στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κοϊτά μπήκε στην περιοχή, ο Ράτσιου τον ανέτρεψε και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Ρουμάνο διεθνή μέσο να εκτελεί εύστοχα για το 2-0 της Ένωσης.

Μετά το γκολ, ο Marin το αφιέρωσε στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα, στις 7 Απριλίου, σε ηλικία 80 ετών. Κοιτώντας προς τον τηλεοπτικό φακό, πανηγύρισε σχηματίζοντας με τα δάχτυλα μια καρδιά και το γράμμα «L», το αρχικό του ονόματος του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού του.

Αυτό ήταν και το τρίτο του γκολ στη φετινή διοργάνωση του Conference League.

Το φθινόπωρο, ο εκλιπών Μιρτσέα Λουτσέσκου και ο Ραζβάν Μαρίν είχαν ανταλλάξει «αιχμηρές» δηλώσεις από απόσταση, με τη διαμάχη να εξομαλύνεται αργότερα, όταν ο μέσος της ΑΕΚ χρησιμοποιήθηκε ξανά στην εθνική ομάδα.

Ο Λουτσέσκου είχε δηλώσει τον Οκτώβριο: «Δεν είχα κάτι με τον Răzvan Marin. Αλλά στην Κύπρο χάσαμε το παιχνίδι εξαιτίας του… Δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι, τότε πήρα την απόφαση. Ήθελα να το κάνω με διακριτικότητα, κομψότητα και σεβασμό. Εκμεταλλεύτηκα το ότι είπε πως πονούσε και βγήκε από την προπόνηση. Δεν προπονήθηκε Πέμπτη και Παρασκευή».

Από την πλευρά του, ο Μαρίν απάντησε: «Θα προτιμούσα να μου πουν ότι δεν με χρειάζονται πλέον, παρά ότι είμαι τραυματίας. Δεν είμαστε παιδιά για να φοβόμαστε τέτοια πράγματα. Προσωπικά θα προτιμούσα να μου το πουν ευθέως».

Athletiko.gr