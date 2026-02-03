ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αισιοδοξία μα κανένα ρίσκο

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Mε το βλέμμα τους παίκτες που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ο Απόλλωνας ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον αυριανό νοκ άουτ αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου στο «Αλφαμέγα».

Στο νικηφόρο παιχνίδι της Παρασκευής με αντίπαλο τα «περιστέρια», υπήρξε καρέ προβλημάτων για τον Ερνάν Λοσάδα. Η αρχή έγινε με τον Γκάρι Ροντρίγκες, ακολούθησε ο Τόμας Λαμ, μετά δέχθηκε σκληρό μαρκάρισμα ο Γιώργος Μαλεκκίδης και βγήκε αλλαγή ενώ στο φινάλε ένιωσε ενοχλήσεις και ο Ντανίλο Σπόλιαριτς. Υπάρχει πάντως αισιοδοξία, πέραν του πρώτου, πως οι άλλοι τρεις θα είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Από την άλλη όμως, αν δεν είναι απόλυτα έτοιμοι, δεν θα υπάρξει κανένα ρίσκο.

Ο Λοσάδα θα έχει μάλιστα αυξημένες επιλογές αφού στη φαρέτρα βρίσκονται τα δύο χειμερινά μεταγραφικά αποκτήματα. Ο μεσοεπιθετικός Ασουνσάο και ο επιθετικός Εσκρίτσε.

Η αναμέτρηση με την Ομόνοια κρύβει τις δυσκολίες της, όμως ο Απόλλωνας παραμένει το φαβορί. Καλείται να το δείξει και στον αγωνιστικό χώρο και να προκριθεί στα ημιτελικά, κρατώντας ανοικτό ακόμη ένα μονοπάτι για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

 

