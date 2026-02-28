ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φέρνουν ανησυχία για το Finallisima - Καθησυχάζει το Κατάρ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φέρνουν ανησυχία για το Finallisima - Καθησυχάζει το Κατάρ

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για αλλαγή της ημερομηνίας ή του τόπου διεξαγωγής της αναμέτρησης.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εφόσον συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες ή, εβδομάδες - όπως αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις των διεθνών αναλυτών - είναι πολύ πιθανό να επηρεάσουν και τη διεξαγωγή του Finalissima. Του αγώνα που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο Λουσαΐλ του Κατάρ στις 27 Μαρτίου, ανάμεσα στην κάτοχο του Copa America 2024, Αργεντινή και στην τροπαιούχο του Euro 2024, Ισπανία.

Μαρτυρίες από την Ντόχα κάνουν λόγο για πυραύλους πάνω από το στάδιο που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το παιχνίδι. Επί του παρόντος δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το αν ο πόλεμος που ξέσπασε μετά την επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, μπορεί να επηρεάσει και την... τύχη του αγώνα που θα δώσουν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο Λιονέλ Μέσι κι ο Λαμίν Γιαμάλ.

Το Κατάρ είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσει τον τελικό αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας στις 27 Μαρτίου, αλλά στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των συγκρούσεων (το πρωί του Σαββάτου 28/2 το Ιράν επιτέθηκε στο Κατάρ), κανείς δεν γνωρίζει τι θ' ακολουθήσει.

Σύμφωνα με αναφορές και μαρτυρίες ξένων κατοίκων στη Ντόχα, πύραυλοι εθεάθησαν να πετούν πάνω από την περιοχή του Σταδίου Λουσαΐλ, όπου είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί ο αγώνας.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για αλλαγή της ημερομηνίας ή του τόπου διεξαγωγής της αναμέτρησης, με το Κατάρ να... βγάζει προς τα έξω ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πώς τα γεγονότα θα επηρεάσουν άμεσα την διεξαγωγή του τελικού.

Λιονέλ Μέσι και Λαμίνε Γιαμάλ

Η κυβέρνηση του Κατάρ εξέδωσε ανακοίνωση για να καθησυχάσει τους πολίτες και τους ξένους που βρίσκονται στη χώρα, αλλά ταυτόχρονα έκλεισε τον εναέριο χώρο – δεν εκτελούνται εμπορικές πτήσεις και όλοι καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας.

Το Κατάρ, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θεωρείται σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν. Ο χρόνος θα δείξει αν ο αγώνας μεταξύ του παγκόσμιου πρωταθλητή και του πρωταθλητή Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE: Ανόρθωση - ΕΝΠ 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φέρνουν ανησυχία για το Finallisima - Καθησυχάζει το Κατάρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σατσιάς: «Κάναμε ένα τεράστιο βήμα αλλά μέχρι εκεί» (Τι είπε ο Φερέιρα)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το «χρυσό» γκολ του Λομόνακο για την απόδραση της Ομόνοιας Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διπλό… μισή παραμονή στο Δασάκι για την Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η μεγάλη επιστροφή του Ηρακλή! - Ξανά στη Super League μετά από εννέα χρόνια!

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Πήραν... βόλτα τα τρόπαια μπροστά στο γαλαζοκίτρινο κοινό τα κορίτσια της Cowin ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Επιστρέφει με τρόπαιο στα... σαλόνια η Νέα Σαλαμίνα - Πρωταθλήτρια στη Β΄ Κατηγορία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Σύντομα μιλά στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ ο Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Καμορανέζι απέναντι στην Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ 1-3

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με Σισοκό η αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Με... υπογραφή Γκέδες η Καρμιώτισσα πήρε το ντέρμπι ανόδου απέναντι στην ΠΑΕΕΚ.

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις η ενδεκάδα του Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Με μία αλλαγή η ενδεκάδα του Γκαρσία στο «Αλφαμέγα«

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη