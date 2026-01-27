Απόλλων: Στο τελικό στάδιο του Ασουνσάο

Ο Γκουστάβο Ασουνσάο θα είναι η πρώτη μεταγραφή επί Λοσάδα στον πάγκο εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυανόλευκοι τα έχουν βρει με τον 25χρονο, με τον οποίο υπάρχει προφορική συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας ενάμιση χρόνου. Ο Βραζιλιάνος μέσος αγωνίζεται από το περασμένο καλοκαίρι στην Αβές, μετρώντας μέχρι στιγμής 38 συμμετοχές και τέσσερα τέρματα.

Στο παρελθόν φόρεσε επίσης τις φανέλες των Φαμαλικάο και Γαλατασαράι, με τη θητεία του στην τουρκική ομάδα να χαρακτηρίζεται από περιορισμένο χρόνο συμμετοχής. Αγωνίζεται κυρίως ως εξάρι στο γήπεδο αλλά του αρέσει να βγαίνει μπρόστα και να βοηθά στο επιθετικό τρίτο, δίνοντας λύσεις και στο σκοράρισμα.