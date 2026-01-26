Πολονάρα: «Θα χειρουργηθώ στις 20 Φεβρουαρίου - Μέχρι τις 20 Μαρτίου θα είμαι στο γήπεδο»

Η συγκλονιστική μάχη που δίνει ο Ακίλε Πολονάρα συνεχίζεται με τον Ιταλό να μιλά στην κρατική τηλεόραση την Κυριακή και να ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας του.

«Θα χειρουργηθώ στις 20 Φεβρουαρίου, οπότε στοχεύω να επιστρέψω στο γήπεδο σ΄ ένα μήνα. Είμαι εδώ για να κερδίζω, οπότε είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι χρειάζεται η ομάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ιταλός άσος συγκινώντας του πάντες.

«Ελπίζω να αποσυρθώ το αργότερο δυνατό. Αλλά μετά από όσα έχω περάσει, τίποτα δεν με τρομάζει πιά. Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου. Δεν λέω ότι νιώθω ανίκητος, αλλά σχεδόν», κατέληξε στις δηλώσεις του ο Ιταλός.

sportfm.gr