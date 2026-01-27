Το 2026 του… ζεματιστού Μαέ

Το διπλό των πρασίνων στο Κολόσσι απέναντι στον Άρη (5-3) φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Ράιαν Μαέ, ο οποίος σκόραρε τα τέσσερα από τα πέντε γκολ της ομάδας του, φτάνοντας τα 13 στο πρωτάθλημα. Επίσης εντυπωσιακό είναι ωστόσο το γεγονός πως ο Μαέ μέσα στο 2026 κατάφερε να σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε με την Ομόνοια. Η αρχή έγινε στις 03/01 και το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ακρίτα, όπου βρήκε δίχτυα δύο φορές στη νίκη με 4-0. Στη συνέχεια σκόραρε απέναντι στην ΑΕΛ στη Λεμεσό (0-2), την AEK για το κύπελλο (2-0), την Ανόρθωση (2-0) και βεβαίως τον Άρη (5-3). Συνολικά πανηγύρισε εννέα (!) φορές σε διάστημα ούτε του ενός μήνα! Εάν αναλογιστεί κανείς κιόλας πως πριν το 2026 ο Μαέ είχε πέντε γκολ στο πρωτάθλημα, τότε, αντιλαμβάνεται πως είναι κάτι περισσότερο από «καυτός».

Η απόδοσή του στο Στάδιο «Αλφαμέγα» δεν έμεινε βεβαίως ασχολίαστη από τον προπονητή του ο οποίος, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης μετά το τέλος του ντέρμπι, ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο επιθετικός της ομάδας είχε μία απίθανη παρουσία σκοράροντας σχεδόν με όλους τους τρόπους. Το τι συμβαίνει δε στις τάξεις των Ομονοιατών δεν περιγράφεται. Οι φίλοι της ομάδας δεν συζητούν τίποτα άλλο από το βράδυ της Κυριακής και, έπειτα, το πόσο ικανός επιθετικός είναι.

Ξέφυγε αλλά δεν παρασύρεται…

Το τριφύλλι διατηρήθηκε στην κορυφή μετά το διπλό στη Λεμεσό, παραμένοντας στο +5 από τη δεύτερη ΑΕΚ, αυξάνοντας όμως τη διαφορά από τον Άρη και την Πάφο στο +8. Οι διαφορές αυτές είναι αρκετές, παρ' όλα αυτά η ομάδα δεν παρασύρεται. Ο Μπεργκ έσπευσε να κατεβάσει άμεσα τους τόνους μετά το τέλος του αγώνα με τον Άρη λέγοντας πως ο δρόμος παραμένει μακρύς και πως τίποτα δεν έχει κριθεί.

Ναι αλλά και ο Τάνκοβιτς

Πέρα από το show του Μαέ, ο παίκτης που επίσης ξεχώρισε στην πεντάρα της Ομόνοιας ήταν ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Ο Σουηδός επιθετικός έκανε μία πολύ καλή εμφάνιση όντας μέσα σε πολλές φάσεις στα καρέ του Βανά. Ήταν αυτός που έκανε τη φοβερή κάθετη στο 2-0 του 13΄, ενώ κέρδισε και το πέναλτι στη φάση του 3-1. Γενικά ο Τάνκοβιτς έχει ανεβάσει την απόδοσή του το τελευταίο διάστημα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την επιθετική γραμμή των πρασίνων.

Μελανό σημείο του διπλού της Ομόνοιας αποτελεί αναμφίβολα ο τραυματισμός του Κίτσου. Ο Ελλαδίτης μπακ αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι και από τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε προέκυψαν άσχημα νέα, καθώς έδειξαν πλήρη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και ρήξη έξω μηνίσκου. Έτσι, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 9-12 μήνες!

Θυμίζουμε πως ο Χαμάς αποχώρησε, ενώ ο Ουντομάτζο, ο οποίος αποκτήθηκε την τωρινή μεταγραφική περίοδο, αγωνίζεται στο δεξί άκρο, παρ' όλο που στο ντεμπούτο του… έγινε αριστερός μπακ. Συνεπώς, το να αποκτηθεί νέος αριστερός οπισθοφύλακας δεν είναι κάτι που αποκλείεται.