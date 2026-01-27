Δυο νέα παγκύπρια ρεκόρ πέτυχαν οι Αχιλλέας Σοφοκλέους και Γιώργος Καμπούρης

Με δύο νέα εντυπωσιακά Παγκύπρια Ρεκόρ, στο Αεροβόλο Πιστόλι και στο Αεροβόλο Τουφέκι, άνοιξε η αυλαία της νέας αγωνιστικής χρονιάς στη Σκοποβολή. Στον πρώτο αγώνα του 2026 στο Σταθερό Στόχο, το «Κύπελλο Αμμοχώστου», το οποίο διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου «Λάκης Ψημολοφίτης» στα Λατσιά, οι δύο Έφηβοι ανερχόμενοι αθλητές Γιώργος Καμπούρης της ΣΚΟΛΑΡ και Αχιλλέας Σοφοκλέους της ΣΚΟΛΕΥ, πέτυχαν τις δύο νέες Παγκύπριες επιδόσεις.

Το Σάββατο ο Γιώργος Καμπούρης σημείωσε νέο Παγκύπριο Ρεκόρ στο Αεροβόλο Πιστόλι Εφήβων με 557 βαθμούς και την Κυριακή ο Αχιλλέας Σοφοκλέους πέτυχε νέο Παγκύπριο Ρεκόρ στο Αεροβόλο Τουφέκι με 624.7 βαθμούς καταρρίπτοντας το δικό του προηγούμενο Ρεκόρ, που ήταν 621.2 βαθμούς.

Στο Αεροβόλο Πιστόλι, το οποίο διεξήχθη το Σάββατο, στην Κατηγορία Ανδρών, οι τρείς πρώτες θέσεις κρίθηκαν με διαφορά ενός βαθμού. Την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Παναγιώτης Σεβαστίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 548 βαθμούς, τη δεύτερη ο Σάββας Πλακίδης της ΣΚΟΛΑΡ με 547 και την τρίτη ο Χρίστος Γερασίμου της ΣΚΟΛΕΥ με 546 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Εφήβων, έλαμψε το άστρο του Γιώργου Καμπούρη. Ο Σκοπευτής της ΣΚΟΛΑΡ, πέτυχε νέο Παγκύπριο ρεκόρ με 557 βαθμούς, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση.

Δεύτερος κατετάγη ο Ανδρέας Σοφοκλέους της ΕΛΕΣΚΟ με 542 βαθμούς.

Στην Κατηγορία SH1A, νικητής αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Παναγιώτου της ΕΛΕΣΚΟ με 517 βαθμούς, ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Νίκος Δημητρίου της ΣΚΟΑΜ με 500 βαθμούς.

Στο Αεροβόλο Πιστόλι Γυναικών, νικήτρια αναδείχθηκε η Κωνσταντίνα Γεωργίου της ΣΚΟΛΕΥ με 562 βαθμούς. Δεύτερη κατετάγη η Παναγιώτα Χαραλάμπους της ΕΛΕΣΚΟ με 557 και τρίτη η Χριστιάνα Γεωργίου της ΣΚΟΛΕΥ με 554 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Νεανίδων νικήτρια αναδείχθηκε η Ανδρεάνα Κυρίλλου της ΣΚΟΛΕΥ με 526 βαθμούς και στην Κατηγορία Παίδων την πρώτη θέση κατέλαβε ο Σωτήρης Ζερβός επίσης της ΣΚΟΛΕΥ με 532 βαθμούς.

Τέλος στην Κατηγορία Παίδων με ΣΤΑΝΤ στο αεροβόλο Πιστόλι την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Παναγιώτης Παναγή της ΣΚΟΛΕΜ με 367 βαθμούς.

Την Κυριακή διεξήχθησαν οι Κατηγορίες στο Αεροβόλο Τουφέκι, όπου την παράσταση έκλεψε ο Έφηβος Πρωταθλητής μας Αχιλλέα Σοφοκλέους. Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, ο Σκοπευτής της ΣΚΟΛΕΥ, πέτυχε νέο Παγκύπριο Ρεκόρ Εφήβων με 624.7 βαθμούς, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ το οποίο κατείχε ο ίδιος με 621.2.

Ο Σοφοκλέους πέτυχε ασφαλώς την καλύτερη επίδοση από όλους τους αθλητές και αθλήτριες ξεπερνώντας στον αγώνα.

Στην Κατηγορία Ανδρών νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Ευαγγέλου της ΣΚΟΛΕΥ με 608.7 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Εφήβων, τις τρείς πρώτες θέσεις κατέλαβαν αθλητές της ΣΚΟΛΕΥ. Μεγάλος νικητής ήταν ο Αχιλλέας Σοφοκλέους, με το νέο Παγκύπριο Ρεκόρ 624.7 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Ιωάννης Παπαϊωάννου με 601.9 και τρίτος ο Χάρης Χαρή με 593.1 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Νεανίδων νικήτρια αναδείχθηκε η Κωνσταντίνα Μαρκίδου της ΣΚΟΛΕΥ με 615.8 βαθμούς. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε η Μαριλένη Καλυβίτη της ΣΚΟΛΕΜ με 586.0 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Κορασίδων την πρώτη θέση εξασφάλισε η Μυριάνθη Νικολάου της ΣΚΟΛΕΜ με 597.3 βαθμούς σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ και τη δεύτερη η Σάββια Χριστοδούλου της ΣΚΟΛΑΡ με 559.6 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παίδων νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Τούμπας της ΣΚΟΛΕΜ με 563.3 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παίδων με ΣΤΑΝΤ νικητής αναδείχθηκε ο Σωτήρης Χριστοφή της ΣΚΟΛΕΜ 385.3 βαθμούς και στην Κατηγορία Παμπαίδων την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Αλέξης Μαυρομάτης επίσης της ΣΚΟΛΕΜ με 368.8 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Νικόλας Σάντου.

Στην Κατηγορία Κορασίδων με ΣΤΑΝΤ νικήτρια αναδείχθηκε η Μαρία Δημητρίου της ΣΚΟΛΑΡ με 407.3 βαθμούς, ενώ δεύτερη κατετάγη η Χαρά Χριστοδουλίδου της ΣΚΟΛΕΥ με 389.3 βαθμούς.

Τα έπαθλα στους νικητές του «Κυπέλλου Αμμοχώστου» απένειμαν ο Γενικός Γραμματέας της ΣΚΟΚ Μιχάλης Διάκος και ο Πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Σκοπευτικής Οργάνωσης Αμμοχώστου Λούκας Χάματσος και Πάμπος Χαραλάμπους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΔΡΩΝ

Παναγιώτης Σεβαστίδης ΣΚΟΛΕΥ 548 Σάββας Πλακίδης ΣΚΟΛΑΡ 547 Χρίστος Γερασίμου ΣΚΟΛΕΥ 546

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΦΗΒΩΝ

Γιώργος Καμπούρης ΣΚΟΛΑΡ 557 ΝΕΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΡΕΚΟΡ Ανδρέας Σοφοκλέους ΕΛΕΣΚΟ 542

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SH1A

Παναγιώτης Παναγιώτου ΕΛΕΣΚΟ 517 Νίκος Δημητρίου ΣΚΟΑΜ 500

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Κωνσταντίνα Γεωργίου ΣΚΟΛΕΥ 562 Παναγιώτα Χαραλάμπους ΕΛΕΣΚΟ 557 Χριστιάνα Γεωργίου ΣΚΟΛΕΥ 554

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Ανδρεάνα Κυρίλλου ΣΚΟΛΕΥ 526

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΑΙΔΩΝ

Σωτήρης Ζερβός ΣΚΟΛΕΥ 532

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΑΝΔΡΩΝ

Γιώργος Ευαγγέλου ΣΚΟΛΕΥ 608.7

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΕΦΗΒΩΝ

Αχιλλέας Σοφοκλέους ΣΚΟΛΕΥ 624.7 ΝΕΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΡΕΚΟΡ Ιωάννης Παπαϊωάννου ΣΚΟΛΕΥ 601.9 Χάρης Χαρή ΣΚΟΛΕΥ 593.1

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Κωνσταντίνα Μαρκίδου ΣΚΟΛΕΥ 615.8 Μαριλένη Καλυβίτη ΣΚΟΛΕΜ 586.0

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Μυριάνθη Νικολάου ΣΚΟΛΕΜ 597.3 ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ Σάββια Χριστοδούλου ΣΚΟΛΑΡ 559.6

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΠΑΙΔΩΝ

Γιώργος Τούμπας ΣΚΟΛΕΜ 563.3

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ

Σωτήρης Χριστοφή ΣΚΟΛΕΜ 385.3

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

Αλέξης Μαυρομμάτης ΣΚΟΛΕΜ 368.8

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ

Μαρία Δημητρίου ΣΚΟΛΑΡ 407.3 Χαρά Χριστοδουλίδου ΣΚΟΛΕΥ 389.3

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ