Ξεκάθαρα μηνύματα από Βρυξέλλες για την ανισότητα στο κυπριακό ποδόσφαιρο

Με σαφή και ξεκάθαρα μηνύματα προς την Κύπρο, πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες συνάντηση της FIFPRO Europe με την αρμόδια Μονάδα Αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνάντηση, οι εκπρόσωποι της FIFPRO Europe αναφέρθηκαν στα διαχρονικά και θεμελιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνάντηση, από πλευράς FIFPRO Europe, συμμετείχαν o αντιπρόεδρος, Σπύρος Νεοφυτίδης, ο γενικός γραμματέας, Joachim Walltin, ο διευθυντής Παγκόσμιας Πολιτικής και Στρατηγικών Σχέσεων, Alexander Bielefeld και ο συντονιστής Περιφερειακών Τμημάτων της FIFPRO, Matteo Peyrouzet.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στα ακόλουθα κρίσιμα ζητήματα:

  • Την ανάγκη αναγνώρισης των ποδοσφαιριστών ως εργαζομένων με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
  • Την εφαρμογή και επιβολή του κατώτατου μισθού και της ίσης μεταχείρισης για όλους τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
  • Την ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας.
  • Την προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των αθλητών.
  • Την ανάγκη για ποιοτικές και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Η συνάντηση αποτέλεσε αφορμή για την αναφορά σε σοβαρά προβλήματα στο κυπριακό ποδόσφαιρο, όπως η μη εφαρμογή του κατώτατου μισθού, οι πρακτικές έμφυλης διάκρισης στον επαγγελματικό αθλητισμό και ο αποκλεισμός των ποδοσφαιριστών από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, ζητήματα που συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά το ποδόσφαιρο στη χώρα μας.

Οι εκπρόσωποι της FIFPRO Europe τόνισαν ότι ο επαγγελματικός αθλητισμός δεν μπορεί να λειτουργεί εκτός των βασικών κανόνων του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου. Υπογράμμισαν ότι τέτοιες πρακτικές δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ίση μεταχείριση και ο σεβασμός στα δικαιώματα όλων των εργαζομένων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τονίστηκε ότι το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο δεν μπορεί να είναι βιώσιμο χωρίς ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο και τη συμμετοχή των ενώσεων των ποδοσφαιριστών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των εθνικών ομοσπονδιών ποδοσφαίρου.

Η FIFPRO Europe θα συνεχίσει τις θεσμικές της παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διεκδικώντας ίσους κανόνες, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και πραγματική προστασία για όλους τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, ανεξαρτήτως χώρας, φύλου ή κατηγορίας.

