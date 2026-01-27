O υπέροχος και επιδραστικός Μιραμόν!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Είναι συγκλονιστικός ο Χόρχε Μιραμόν κι εξελίσσεται σ' έναν από τους πιο επιδραστικούς και πολυτιμότερους ποδοσφαιριστές της φετινής ΑΕΚ!

Στο «Στέλιος Κυριακίδης» ο 36χρονος (2/6/1989) Ισπανός πήρε από το χέρι την ΑΕΚ και την οδήγησε στην πιο σημαντική της νίκη στο πρωτάθλημα, μέχρι την επόμενη. Ήταν ένα σπουδαίο διπλό που έφερε την υπογραφή Χόρχε Μιραμόν! Ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ στην αρχή της συνάντησης και σέρβιρε την ασίστ στον Ιβάνοβιτς προς το τέλος του 90λεπτου. Ο Μιραμόν έδρασε σε κομβικά σημεία του αγώνα, χαρίζοντας επί της ουσίας μια τεράστια επιτυχία στην ΑΕΚ που τόσο πολύ την είχε ανάγκη, διατηρώντας την σε τροχιά Ευρώπης και πρωταθλητισμού.

Η αξία της νίκης της ΑΕΚ επί της Πάφος FC (πήρε τη ρεβάνς για την ήττα του πρώτου γύρου) έχει ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς και το γεγονός ότι οι κιτρινοπράσινοι παρατάχθηκαν με σημαντικότατες απουσίες. Ο Αντρέας Παρασκευά κλήθηκε να αντικαταστήσει κάτω από τα γκολπόστ τον Αλομέροβιτς, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, και τα πήγε περίφημα. Ο Παρασκευά αναδεικνύεται σε κακό δαίμονα της Πάφος FC, αφού ήταν καθοριστικός και στο παιχνίδι του Σούπερ Καπ, αποκρούοντας το τελευταίο πέναλτι. Από κει και πέρα, η ΑΕΚ είχε πολύ αποδυναμωμένο πάγκο, αφού έλειπαν οι Σουάρες, Ναούμ, Ροντέν, Ναλί (ίσως αποχωρήσει), Ρούμπιο και ο μόνιμα απόντας Τσακόν, ενώ τραυματίας αποχώρησε από τον αγώνα ο Γκαρσία…

Παρ' όλα αυτά, στο πρώτο ημίχρονο το συγκρότημα του Ιδιάκεθ ήταν ανώτερο. Παίζοντας μ' ένα σύστημα 4-4-2, με τους Γκαρσία και Μιραμόν να αγωνίζονται ως ακραίοι μέσοι έχοντας ανασταλτικά και οργανωτικά καθήκοντα (οι δύο τους ήταν οι πρωταγωνιστές στο πρώτο γκολ), και με επιθετικό δίδυμο τους Μπάγιτς και Καμπρέρα, η ΑΕΚ έλεγξε απόλυτα το ρυθμό. Στην επανάληψη δέχθηκε πίεση και φάσεις, αλλά εκεί που ο αγώνας ήταν στην ισορροπία και η Πάφος έδειχνε πιο κοντά στο δεύτερο γκολ (από τον κιτρινοπράσινο πάγκο έλειπαν οι αξιόπιστες λύσεις για φρεσκάρισμα), μίλησε η κλάση και ο κυνισμός του Μιραμόν, αλλά και η εκτελεστική δεινότητα του Ιβάνοβιτς. Πάντως, παρά τη μεγάλη της νίκη, η ανάγκη για μεταγραφική ενίσχυση στην ΑΕΚ φαντάζει επιτακτική.

Διαβαστε ακομη