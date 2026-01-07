Άδραξε την ευκαιρία για κατασκοπεία με σκοπό το 3/3

Aπό το «Τάσος Μάρκου» την ερχόμενη Κυριακή θα περάσει η φιλοδοξία του Απόλλωνα για να πετύχει το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο.

Η προετοιμασία για τα πλάνα του Ερνάν Λοσάδα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η Ένωση, ομάδα που βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Ο νέος προπονητής της Λεμεσού, που μετρά δύο στα δύο στον πάγκο των γαλάζιων, άδραξε της ευκαιρίας και πήρε στο Δασάκι για να παρακολουθήσει την προσεχή αντίπαλο της ομάδας του στον αγώνα κυπέλλου με τον Εθνικό.

Μαζί του ήταν ο Αθλητικός Διευθυντής του Απόλλωνα, Μάκης Παπαϊωάννου και ο βοηθός του Πρζέμισλαβ Λαγκόζνι.

Θυμίζουμε ότι στους δύο πρώτους αγώνες με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο ο Απόλλωνας πέτυχε δυο διαδοχικές νίκες επί των Ε.Ν. Ύψωνα (0-1) και Πάφος FC (2-1).